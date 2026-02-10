AKP’li Başkan Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin Halep Valiliği’ne 5 adet 2018 model BMC NEO marka 8 metrelik otobüsün hibe edilmesini Meclis gündemine taşıdı. Belediye yönetimi, hibe sürecine ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Başkan Şahin'e yetki verilmesini talep etti.

CHP’DEN TEPKİ: GAZİANTEP’İN İHTİYACI VARKEN

Teklif, CHP’li meclis üyelerinin tepkisine neden oldu. CHP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Güler, kent genelinde yaşanan toplu ulaşım sorunlarına dikkat çekti. Güler, Gaziantep merkez ve ilçelerde ulaşımın ciddi sıkıntılar barındırdığını belirterek, “Sabah ve akşam saatlerinde otobüs durakları dolup taşıyor. Öğrenciler, işçiler bir araca sığmaya çalışıyor. Nizip, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban ve Karkamış gibi ilçelerde köylerden merkeze ulaşım son derece sınırlı. Kırsalda bir otobüsü kaçıran yurttaş ya işine geç kalıyor ya da tüm gününü iptal etmek zorunda kalıyor. Yaşlılar hastaneye gitmek için komşularından araç bulmaya çalışıyor” dedi.

“Düşmanlık yapmıyoruz” diyen Güler, “Ancak Gaziantep’in bu kadar eksiği varken, kentin ihtiyacı olan araçların başka yerlere gönderilmesine karşıyız” ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin

YETKİ TALEBİ DE GÜNDEMDE

Belediye yönetiminin, otobüslerin hibe edilmesine ek olarak sürecin tamamı için Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yetki verilmesini istemesi de muhalefetin eleştirdiği başlıklar arasında yer aldı. Yapılan görüşmelerin ardından teklif, komisyona sevk edildi.

“KARDEŞ ŞEHİR” ADIMLARI SÜRÜYOR

Öte yandan AKP’li Başkan Fatma Şahin, daha önce Şam ve Halep’i “kardeş şehir” ilan etmişti. Şahin, Şam'daki Emevi Camii ile Halep'in en büyük ibadethanesi olan Ulu Cami’nin halılarının yenilenmesine de talip olmuştu. Gaziantep’te hazırlanan halılar, geçtiğimiz ay AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte Emevi Camii’nde serilmişti.