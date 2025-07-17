Gaziantep'te dört devlet hastanesinde başhekimlerin görevden alınmasıyla ilgili yaşanan gelişmeler siyasi gündemin merkezine oturdu.

Bazı basın yayın organlarında, bu atamaların MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın bilgisi ve onayıyla yapıldığı iddia edildi. Ancak Atay, yaptığı yazılı açıklamayla bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

Görevden almaların hiçbir şekilde bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini belirten Atay, İl Sağlık Müdürü’nü “basiretsiz ve başarısız” olarak nitelendirerek, yapılan atamaların liyakate değil siyasi yakınlığa dayandığını savundu.

"BAŞARISIZ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OLDUĞU İNANCINDAYIM"

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Cumhur İttifakı milletvekili olarak kendisinin ve AKP’li yedi milletvekilinin de bu atamalardan haberdar edilmediğini vurguladı. Atay Şu ifadeleri kullandı;

-Son günlerde bazı basın yayın organlarında Gaziantep’te bulunan 4 Hastane Başhekiminin değiştirilmesi hususunda bana bilgi verildiği ve onayım alındığı yönünde haberler yapılmaktadır. Bu husus tamamıyla YALANDIR.!!

-Kahramanmaraş ta 1 gün kalamayan pratisyen hekim il sağlık müdürü dayatma ile bu 4 Başhekimi değiştirmiş, Cumhur İttifakı vekili olarak Sağlık müdürü tarafından şahsıma ne bilgilendirme yapılmış nede onayım alınmıştır. Bilgilendirme yapılmasından kast edilen AKP’li 7 Milletvekili arkadaşımızdır.

-Yapılan bu atamaları ve bazı üst düzey atamaların tamamının yanlış olduğu düşüncesindeyim.

-Gaziantep te Sağlık sorunlarının çözülmemesinin tek nedeni olarak Gaziantep’e dayatılan basiretsiz ve basarisiz il sağlık müdürü olduğu inancındayım.

-Ve doğal olarak Sağlık Bakanlığından beklentimiz Gaziantep'e yakışan bir sağlık il müdürünün atanmasıdır.

Gaziantep’te tek Profesör Başhekim olan Prof. Dr. Serdar Türkmen'i görevden alınması garabettir.

-Yapılan atamaların büyük çoğunluğu siyasi ahbap çavuş ilişkisinden kaynaklanmaktadır. İl Sağlık müdürünün bu tasarrufunu destekleyenler şahsi menfaatlerini Gaziantep 'in menfaatinden önce düşünenlerdir. Gaziantep kamuoyuna saygıyla ile arz ederim.