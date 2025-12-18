DEM Parti Milletvekili Burcugül Çubuk, fil Gabi’nin yaşadığı stresten ve hayvanat bahçesinin kötü koşullarından dolayı kafasını duvara vurarak intihar ettiğini söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep’te fil olmadığını söyledi.

DEM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise “Fil ölmüş, onun için yok’’ dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da “Fil yok değil, o fil ölmüş” dedi.

AKP’li Gül ise “Başın sağ olsun Ali Mahir” diye yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

2010 yılında Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirilen ve dünyadaki ilk tüp bebek fil olarak bilinen Asyalı fil Gabi,’nin 2013 yılında hayatını kaybetti. Hayvan Hapishaneleri Kapatılsın çalışma grubu, yaptığı açıklamada, “Gabi’ye ne oldu? Türkiye’ye zorla getirilen, seyirlik malzeme olarak tutsak edilen, dünyadaki ilk tüp bebek fil olmasıyla övünülen Asyalı fil Gabi, Gaziantep ‘Hayvanat Bahçesi’nde artık yok! Fatma Şahin’e soruyoruz: Fillerin doğal ortamlarında yaşama ömrü 70 yıl iken, 18 yaşındaki Gabi’ye ne oldu?” demişti.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI FATMA ŞAHİN’E SORDU:

Fil Pili de Gabi ile aynı kaderi mi paylaşıyor?

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde hayvanların kötü koşullarda tutulmasına hayvan hakları savunucuları isyan etti. Hayvan hakları aktivisti ve Muzir.org yayın yönetmeni Aslı Alpar, Gabi’nin ardından, fil Pili’nin de aynı şekilde tek başına tutulduğu için kendine zarar verdiğini iddia etti. Alpar, fil Pili’nin kafasını duvara vurduğunu aktararak, söz konusu görüntüleri ve ses kayıtlarını paylaştı. Alpar, “2023 yılında burada ölen fil Gabi’nin kafasını vura vura intihar ettiği iddialarına erişmiş ancak elimizde kanıt olmadığı için bi iddiayı sizlerle paylaşmamıştık. Fakat okurlarımızdan gelen 23 Temmuz 2025 tarihli bu görüntü Gabi’nin ardından yapayalnız esarette kalan fil Pili’nin de aynı yöntemle kendine zarar verdiğini gösteriyor. Sosyal canlılar olan fillerin esaret altında sergilediği bu davranış bir çeşit intihar” dedi. Görüntüleri ve seslerin sosyal medyadan paylaşılmasının ardından çok sayıda vatandaş Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’i etiketleyerek hayvanat bahçesindeki şartlara isyan etti ve “Fatma Şahin, açıklama bekliyoruz” dedi.

Sosyal medyada bu görüntüler paylaşıldı. Arka planda kafasını vurarak intihar eden fil görünüyor