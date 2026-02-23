Olay, dün akşam saatlerinde halk arasında İpekyolu olarak bilinen D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Barış Tanrıverdi bisikletiyle yokuş aşağı yüksek hızla inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önünde yavaşlayan bir otomobile arkadan çarpan genç, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Tam bu sırada arkadan gelen işçi servisinin altında kalan talihsiz genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi morga kaldırılırken, kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



MAHALLELİLERDEN 'ÖNLEM' ÇAĞRISI

Kaza anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tepkiler de çığ gibi büyüdü. Özellikle yoğun araç trafiğinin olduğu bölgelerde gençlerin bisiklet ve motosikletlerle yaptığı riskli denemelerin can aldığına dikkat çeken mahalle sakinleri, denetimlerin yetersizliğinden dert yandı. "Daha kaç can yanacak?" diyerek isyan eden bölge halkı, hem trafik polislerinin kontrollerini sıklaştırmasını hem de gençlere yönelik eğitici ve önleyici çalışmaların hayata geçirilmesini talep ediyor. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.