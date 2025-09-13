Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Hayvanat Bahçesi’yle ilgili ortaya atılan vahim iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, barınakta bir günde 37 köpeğin öldüğünü ve bazı sağlıklı hayvanların hayvanat bahçesinde yırtıcılara canlı yem olarak verildiğini öne sürdü.

Kaya’nın açıklamaları üzerine tepkiler çığ gibi büyürken, belediyeden gelen yalanlama açıklaması tartışmaları dindirmeye yetmedi.

“CANLI KÖPEKLER ASLANLARA ATILIYOR”

Yaşam hakkı savunucu İbrahim Kaya, bir günde ölen 37 köpeğin cesetlerinin barınaktan alınarak hayvanat bahçesi içinde ziyaretçilere kapalı alanda hafriyat kamyonlarına yüklendiğini ifade etti. Kaya’nın paylaştığı görüntülerde, ölü hayvanların taşındığı nakil aracında 2 sağlıklı köpeğin de yer aldığı görüldü.

Kaya iddialarını şöyle sürdürdü:

-Gaziantep Büyükşehir Belediye barınağında 1 günde 37 köpek ölüsü sağlıklı köpeklerin olduğu kafesten nakil aracına yüklenerek hayvanat bahçesi içerisindeki ziyaretçi girişi yasak olan bölgedeki hafriyat kamyonuna yüklendi. Ayrıca ölü köpeklerin yüklendiği araç içerisinde 2 sağlıklı köpekte görülüyor, çalışanların iddialarına göre aslanların avlanma içgüdüsünü kaybetmemesi için canlı canlı yem olarak atıldığı söyleniyor. Konteyner içerisindeki ölü köpekleri de leş yiyicilere verdiklerini söylüyor çalışanlar.

-Belediyenin kamuoyuyla paylaştığı verilere göre 4 ay içerisinde 3174 köpek çipleme yapılmış, ancak gördüğüm görüntülerde maksimum 600 köpek var. Gaziantep habercileri toplanan eşeklerin de ortadan kaybolduğunu belediyeye defalarca sormasına rağmen belediye sessiz kalmış, eşekler Aslan kafeslerinin arkasındaki mezbahanenin hemen arkasında ahır yapılmış orada tutuluyor, yine çalışanların söylediklerine göre eşekler kesilerek aslanlara yem ediliyor. Aksi bir durum olsaydı zaten belediye o kadar habere dönüp açıklama yapardı eşekler burada diyerek.

-Eşeklerin mezbahanenin arkasında tutulduğu ilk defa ortaya çıkmış oldu. Hayvanları koruma kanunu adı altında katliam yasası çıkardılar, katliam yapılacak diye tepki gösterdiğimizde kimse bize merhamet dersi vermesin diyerek bizleri susturdular. Huda’nın bize emaneti, Allah’ın sessiz kulları dedikleri hayvanları katledenlere sessiz kalıyorlar.”

BELEDİYEDEN YANIT

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından yazılı bir açıklama yaparak tüm iddiaları reddetti.

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

-Bazı sosyal medya hesaplarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Doğal Hayatı Koruma Merkezi hakkında gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialar gündeme getirilmiştir.

-İddialarda öne sürülen, sokak hayvanlarının öldürülerek çuvallara konulduğu ve hayvanat bahçesindeki yırtıcı hayvanlara yem olarak verildiği yönündeki söylemler korkunçtur ve tamamen asılsızdır.

-Söz konusu görüntülerde yer alan çuvallar, hem Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde hem de Hayvanat Bahçesi’nde yapılan günlük temizliklerin ardından ortaya çıkan atıkların bertaraf edildiği alana aittir. Bu çuvallarda; hayvan dışkıları, bakım evinde artan mamalar, Tarım İl Müdürlüğü tarafından kaçak kesimlerden el konularak teslim edilen ve tüketilemeyecek durumda olan et parçaları, zincir marketlerden her gün bağışlanan, ancak hayvan sağlığı açısından uygun olmayan, günü geçmiş veya tüketilmesi mümkün olmayan et ve kemikler, yırtıcı hayvanlara verilen günlük besinlerden arta kalan kemikler, hayvanat bahçesindeki günlük temizlikten kaynaklanan dışkı ve gıda atıkları toplanmakta ve mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmektedir.

-Dolayısıyla, görüntülerde yer alan kan ve benzeri unsurlar, hayvanların yemesi sağlık açısından sakıncalı olan ürünlerin ve temizlik atıklarının imhasından kaynaklanmaktadır. Bu işlem, hem bakım evimizdeki dostlarımızın hem de hayvanat bahçemizdeki yaban hayatın sağlığını korumak için titizlikle yürütülmektedir.

-Bir diğer iddiada ise, kötü şartlarda bulunmuş ve bakım evimize getirilmiş eşeklerin hayvanat bahçemizdeki yırtıcı hayvanlara yem edildiği gibi korkunç ve gerçek dışı bir iddia ortaya atılmıştır.