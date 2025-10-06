19 yıl Emniyet Teşkilat’ında görev yapan, Devlet Övünç Madalyası sahibi Polis Gazisi Samet Sancaktar, engelli kartı bulunan aracını Eskişehir Garının otoparkına bırakmak istediği sırada, güvenlik görevlisinin sözlü hakaretine ve ardından fiziki saldırısına uğradığını iddia etti. Sancaktar, trene binmeden önce güvenlik görevlisine engelli park yeri sorduğunu ancak güvenlik görevlisinin “git nereye park edersen et” cevabıyla karşılaştığını belirtti. Samet Sancaktar, gazilik kimliğini ve engelli kartını göstermesine rağmen güvenlik görevlisi tarafından daha sonra darp edildiğini ve “Sana bu gaziliği de vermemeleri lazımmış” şeklinde ağır ithamlarda bulunulduğunu öne sürdü.

TARTIŞMAYI CEP TELEFONUYLA KAYIT ALTINA ALDI

Daha sonra diğer güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Sancaktar, olay yerine gelen polise yaşadıklarını anlattı.

“BU İNSANLAR İÇİN Mİ GAZİ OLDUK?”

Yaşananların ardından açıklama yapan Polis Gazisi Sancaktar, şu ifadeleri kullandı: “Bugün Eskişehir’de olan hadise ile ilgili benim gibi gazi olan meslektaşımla görüştüm mesajını sizinle paylaşıyorum videosunu sizinle paylaşıyorum bu hal bilmez hukuk bilmez terbiyesizlerin bir an önce buradan gönderilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyorum Gazisine şehit yakınına saygı göstermeyen sahip çıkmayan vatana hizmet etmiş sayılmaz hepimiz bu vatana hizmet etmekle mükellefiz. ‘06/10/2025(bugün) saat 10:30 sularında Eskişehir tren istasyonuna 10.44 İstanbul YHT seferine yetişmek için geldiğimde üzerinde engelli kartı olan şahsıma ait aracımı tcdd’nin otoparkına müsait bir yere bırakmak istedim. Engelli otoparkının olması gerektiği ve ben aracımı oraya bırakmak istedim(başbakanlık genelgesi mevcut) Gazi olduğumu aracımda engelli kartı olduğunu terör gazisi olduğumu söylememe ve bizzat kartımı göstermeme rağmen gazi olman beni ilgilendirmiyor buraya park edemezsin git nereye park edersen et şeklinde küstahça cevap aldım devamında diğer güvenlik tarafından darp edildim. Sana bu gaziliği de vermemeleri lazım neren gazi gibi ithamlarda bulunuldu. Devletimizin devlet övünç madalyası sahibi bir gazi olarak bu yaşadıklarım benim kanıma dokunuyor. Trene yetişmem gerektiği için seyahatim dönüşünde bu akşam bu kişilerden şikayetçi olacağım. insanı üzen nokta “Bizler bu insanlar için mi vurulup gazi olduk” düşüncesine sevk etmesi.’ Gereğinin ibret olacak şekilde yapılmasını bekliyoruz”

TCDD’DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

TCDD ve ilgili güvenlik şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Gazi Sancaktar olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.