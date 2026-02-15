ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ne yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Trump, Gazze Barış Kurulu’nun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 19 Şubat’ta başkent Washington DC’deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Gazze Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını aktaran Trump, üye devletlerin ayrıca Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiğini açıkladı.