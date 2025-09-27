Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de savaşın sona ermesi için hazırladığı ve 21 maddeden oluştuğu öne sürülen bir planı gündeme taşıdı. Plana göre en kritik şart, Hamas’ın silah bırakması oldu.

El Arabiya’nın haberine göre, Trump bu planı önümüzdeki günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede masaya koyacak.

FİLİSTİNLİLER SERBEST BIRAKILACAK

Plana göre, ilk aşamada acil ateşkes sağlanacak ve aralarında müebbet hapse mahkûm edilenlerin de bulunduğu binlerce Filistinli İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak. Bunun karşılığında tüm rehinelerin de serbest bırakılması öngörülüyor.

BM ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacak insani yardımların Gazze’ye kesintisiz şekilde girişine izin verilecek.

GAZZE'Yİ TERK EDEN HAMAS ÜYELERİ AFFEDİLECEK

Trump’ın planı, Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın kapatılmasını ve Hamas’ın elindeki silahların belirlenen süre içinde uluslararası bir Arap gücü tarafından toplanmasını içeriyor.

Silah bırakıp Gazze’yi terk etmeyi kabul eden Hamas üyelerinin ise affedileceği belirtiliyor.

GAZZE ASKERİ GÜÇ TARAFINDAN YÖNETİLECEK

Savaşın sona ermesinin ardından Gazze, geçici olarak Arap ülkelerinden oluşturulacak bir askeri güç tarafından yönetilecek. Günlük idare için Filistinli bir komite görev yapacak.

Gazze’nin yeniden inşası için öngörülen 5 yıllık süreç, uluslararası kuruluşlar ile Arap ülkelerinin yer alacağı bir konsorsiyum tarafından yürütülecek.

BATI ŞERİA'YA GÜVENCE SAĞLANACAK

ABD yönetimi, plan kapsamında Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhak edilmeyeceği güvencesini veriyor. Planın uygulanabilir hale gelmesi için ön koşul olarak Hamas’ın silah bırakması gerektiği vurgulanıyor.