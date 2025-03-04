Gazze’deki iki milyondan fazla Müslüman, savaşın gölgesinde ikinci kez Ramazan ayına girdi. Gazze'deki yıkıntıların arasında Filistinliler, harap olmuş sokak boyunca uzayan bir iftar masası kurdu.

Filistin halkı, enkaz yığınları arasında plastik sandalyeler ve halılarla toplu yemekler düzenlendi. Bazıları molozların üzerine ışıklar ve bayraklar asarak Ramazan ruhunu yaşatmaya çalıştı. Ancak insani yardımların kesilmesi, böyle masaların yeniden kurulmasını zorlaştırıyor

İnsani yardım kuruluşları, İsrail’in bu kararını sert bir şekilde eleştirerek, yardımların bir "pazarlık aracı" olarak kullanıldığını savundu.

İsrail ise Hamas’ın ateşkesin ikinci aşamasına geçmesini engellemek için yardım akışını engellediğini öne sürdü. İsrail, mevcut anlaşmanın 50 gün sürecek bir "geçici ateşkes" ile devam etmesini istiyor ancak ikinci aşamaya geçilmesi durumunda Gazze’den tamamen çekilmesi gerekecek.

Yardımların kesilmesi, bölgedeki gıda fiyatlarının daha da artacağına dair korkuları körükledi. Gazze’de altı çocuğuyla yaşayan 34 yaşındaki Muhammed en-Neccar, "Ailemle birlikte elimizden geldiğince erzak stoklamaya çalıştık çünkü bu ürünlerin tamamen tükenmesinden korkuyoruz. Üstelik Ramazan ayındayız," dedi. Savaşın başladığı günden bu yana "çocuklarını gece gündüz korumak için mücadele ettiğini" söyledi.