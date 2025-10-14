Türkiye'nin en çok konuşulan programı Kırmızı Beyaz yine gündemi sarsıyor...

Türkiye’nin kırılmaz kalemi SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve deneyimli gazeteci İpek Özbey, sorulmamış soruları soruyor, tartışılmayan gerçekleri masaya yatırıyor.

Mısır'da imzalanan Gazze ateşkes anlaşmasını yorulayan Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:

"- Hamas'ı kim temsil etti o toplantıda? İsrail'i New York müteahhidi Trump temsil ediyorsa Hamas'ın temsilcisi kim bu masada. Türkiye aklını yitirmiş durumda. Ben soruyorum bu masada HAMAS'ı kim temsil ediyor? Gazze'de taş üstünde taş bırakmadılar. 70 Bin insan öldü. Bu anlaşmayı da imzaladıklarına göre, Trump daha önce ne dedi "Ben Gazze'yi Las Vegas yapacağım" dedi. Demek ki bu o anlaşma. İsrail parlamentosundaki görüntüler insanlığın indiği seviyeyi gösteriyor."

"BÜYÜK İSRAİL EMELLERİ GERÇEKLEŞECEK"

"- Silahları biz verdik diyor onlar da iyi kullandılar diyor herkes alkışlıyor. Burada Gazze'yi haritadan sildiler. Bunun devamında ne olacağını Trump söyledi. Batı Şeria'ya girecekti Netanyahu ben izin vermedim dedi. Burada ateşkes yaptık diyerek ortalığı sakinleştirip Batı Şeria'yı da ortadan silecekler. Yani artık din devleti olan İsrail'in Büyük İsrail emelleri olabildiğinde gerçekleşecek. Doğu Akdeniz sınırından İran Devleti sınırına kadar bölgeyi böyle yönetecekler."

"STARBUCK MÜCAHİTLERİ NEREDE?"

"- Bizi ilgilendiren tarafa bakmak lazım. Coca Cola döken Starbuck mücahitlerine sormak istiyorum. Hani Netanyahu'yu AİHM'de yargılayacaktınız? Siz bunu soykırımdan yargılamayacak mıydınız? Asrın liderimiz çıkıp 'Biz somut belgeler verdik' diyordu. Gördük nasıl yargıladığınızı. Şu görüntü gösteriyor ki, İmamoğlu'nun hapse atılması ile başlayan süreçte CHP'nin üstünden buldozer gibi geçip CHP'yi seçime giremez hale getirecekler. Şuan ekranda gördüğümüz süreçte Erdoğan'ın seçim kampanyası. Bu kampanya Trump tarafından yürütülüyor. O övgülerin temel sebebi Trump ne derse yapan bir yönetim var Türkiye'de. Suriye'de ilk etapta 400 milyon dolar en az 200 milyar dolarlık Gazze'de inşaat rantı var ve müteahhit Trump, kulaklarından fışkırıyor neşesi. Birleşik Arap Emirlikleri Temsilcisi gelirken bunda çok para var diyen bir adam. Suriye'de mevcut konutların yüzde 25'i yok edildi. Gazze'de bu oran neredeyse yüzde 100. Bugün daha asrın liderimiz uçakta bu işin inşaat tarafı var diyor."

"TRUMP ERDOĞAN'IN SEÇİM KAMPANYASINI YÜRÜTÜYOR"

"- Trump şuanda fiilen Erdoğan'ın seçim kampanyasını yürütüyor. ABD seçimleri 2028 Kasım'da yapılacak. Türkiye'deki hem genel seçim hem Cumhurbaşkanlığı seçimi bundan hemen önce yapılacak. Trump kendi seçiminden hemen önce Erdoğan'ı seçtirmek için her şeyi yapacak. Biz İmamoğlu daha gözaltına alınmamışken burada ben izah etmeye çalışmıştım. CHP Yönetimi bu gelen fırtınayı göremiyor aslında Trump Erdoğan'ın seçim kampanyasıı yürütüyor. Bak Erdoğan mesela onu tutuklamış bunu hapse atmış ne ABD'den ne AB'den çıt yok. Çünkü bugün İsrail dediğinde biri ABD biri Almanya demek. Şuan AKP ve Saray'a diyorlar ki, bizim istediğimizi yaptığın müddetçe içeride ne istersen yap."

"TÜRK ASKERİ İSRAİL'İ KORUYACAK"

"- Coca Cola mücahitlerini ilgilendiren bir diğer hususta Gazze'de bir barış gücü adı altında nöbetçi bekçi sistemi kurulacak. Bizim askerimizi buraya gönderecekler. Bunu da Mehmetçik Gazze'ye diye ambalajlayacaklar. Halbuki Gazze'ye dikilecek olan Türk Askeri, İsrail'den Gazze'ye yönelecek herhangi bir askeri faaliyete müdahale edemeyeceğine göre o askeri güç aslında İsrail'i koruyacak. Gazze'den İsrail'e saldırı olmasın diye orada nöbet tutacak bizim asker. Bu Kore savaşından beri maalesef böyle. Kore'ye gittiğimizde o zamanki ABD dış işleri Bakanı kardeşi de CIA başkanıydı. Adam apaçık çıkıp söylemişti tarihleri. Dedi ki "Biz tüm dünyaya baktık, en ucuz askeri Türkiye'den bulduk" demişti. Kim dedi ABD Dışişleri Bakanı söyledi. Bunun üzerine Nazım Hikmet "23 Centlik Asker" diye şiir yazdı."

"1 MART TEZKERESİNİ PARA GELECEK DİYE ANLATTILAR"

"- Bu ikinci cumhuriyetçilerin ve liboşların gurusu George Soros Türkiye'ye geldi. AKP iktidarının arefesinde. Dedi ki Türkiye'nin en iyi ihracat birimi ordusudur dedi. En önce Afganistan'dan başladık AKP gelir gelmez. AKP iktidara gelir gelmez meşhur 1 Mart tezkeresi söz konusu oldu. Haysiyetsiz medyamız para gelecek diye manşet yapıyordu. Pentagon Afganistan'da görev yapan Bin ABD askeri için ayda 28 Milyon dolar harcıyor ama Bin Türk Askeri için 4 Milyon dolar harcıyor ve Türkiye Irak'a 10 Bin asker gönderirse ABD tasarruf yapacak tezkereyi geçirelim dediler. ABD eski Başkanı Regan hatıralarını kitap yaptı. Regan bizim Cumhurbaşkanımız Özal'la şahane şekilde anlaştıklarını anlatıyordu. Bir Türk askeri yılda 6 Bin dolara mal oluyor onu ABD askeri ile karşılaştırırsa 90 Bin dolar ediyor."

"HATAY'I SURİYE'DE GÖSTEREN HARİTAYLA POZ VEREN ADAM GAZZE KOMUTANI"

"- Peki Mehmetçik Gazze'ye diyorlar. Bu ordunun komutanı kim olacak? ABD askeri Cooper olacak. Kim o Mazlum Abdi ile görüşünce Hatay'ı Suriye topraklarında gösteren harita önünde fotoğraf çeken komutan."