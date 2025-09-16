Gazze'de tank ve piyade birlikleriyle ölümcül bir kara taarruzu başlatan İsrail güçleri, aynı gün Yemen'i hedef aldı.

Yemenli Husilerin karargahı haline gelen El Hüdeyde limanını vuracağını duyuran İsrail, kent sakinlerine şehri boşaltma emri verdi.

ABD'li sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda İsrail ordusu sözcüsü, hedef alınacak bölgeyi gösteren bir haritayı paylaşımına ekledi.

'UÇAKLARIN BAZILARI GERİ ÇEVİRDİK'

Yerel kaynaklara göre İsrail 12 ayrı bölgeye bomba yağdırdı. Büyük patlamaların duyulduğu aktarıldı, ancak henüz bir görüntü paylaşılmadı.

Husiler saldırıdan sonra açıklama yaptı. Yemenli örgütün sözcüsü "hava savunmamız bazı uçakların formasyon bozarak geri dönmesine sebep oldu" dedi.

Yemenli Husiler bu hafta İsrail'e 3 ayrı İHA fırlatmıştı. Bu İHA'lar hava savunma sistemi tarafından durdurulmuştu.

GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR

Bu esnada Gazze tankların başını çektiği taarruz devam ediyor. İsrail, "Gideon'un Savaş Arabası 2" adını koyduğu operasyon kapsamında 'Hamas'ı yok edeceğini' söylüyor. Bunun yanında da Gazze'yi ilhak etmeyi planlıyor.

Gece başlayan bombardıman sonrası İsrail tankları, binalara ateş açar Tel-Rıfat koridoru boyunca taarruzlarını sürdürdü. Binalara bomba yerleştiren İsrail askerleri, yok ettikleri binaları izlerken kutlama yaptı.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz "Gazze yanıyor" diyerek gerçekleştirdikleri katliamı gururla duyurdu. Saldırılara dünya çapında tepkiler yağdı.