Orta Doğu'daki son durumu görüşmek üzere ülkelerin önde gelen temsilcileri Doha Forum 2025'de toplandı. Görüşmelerde en önemli konu ise Gazze'deki son durum oldu.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Tani, Gazze savaşında ABD destekli ateşkesi kalıcı hale getirme görüşmelerinin kritik bir aşamada olduğunu söyledi.

El Tani, arabulucuların ateşkesin bir sonraki safhasını ilerletmeye çalıştığını belirtti. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir ay sonra şiddetin azaldığını söyledi ve "bunun bir ilerleme" olduğunu söyledi.

El Tani mevcut durumun tam bir ateşkes sayılamayacağını vurguladı. İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi sağlanmadan ve Gazze de istikrar geri dönmeden sürecin tamamlanamayacağını ifade etti.

İnsanların güvenli biçimde girip çıkabildiği bir düzen kurulmadıkça ateşkesin bitmiş sayılmayacağını ekledi.

TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

Forum'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Fidan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze istikrar gücüyle ilgili müzakerelerin, görev tanımı ve angajman kuralları da dahil olmak üzere devam ettiğini söyledi.

Bu gücün ana hedefinin sınır boyunca İsrailliler ile Filistinlileri ayırmak olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin hazırladığı barış plana göre Türk askerleri, Gazze'de barış gücü olarak görev yapacaktı.

İsrail, Türkiye'nin İsrail'de konuşlanacak Gazze barış gücüne katılmasını tamamen reddetmiş ve bu ihtimali "ulusal güvenliğine bir tehdit" olarak nitelendirmişti.