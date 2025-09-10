İsrail'in Gazze'deki katliamları sebebiyle açlıktan kırılan halk için bir araya gelen Sumud Filosu, Tunus açıklarında ikinci kez İHA saldırısına uğradı.

“Alma” adlı, İngiliz bayrağı taşıyan geminin güvertesine, dünkü İHA'ya benzer bir başka İHA fırtlatıldı.

Yanıcı madde taşıyan İHA gemide yangın çıkardı. Filodan yapılan açıklamada bunun “görevi saptırmaya yönelik organize bir girişim” olduğu vurgulandı ancak “yolculuğun kararlılıkla süreceği” belirtildi.

BU BİR TAKTİK, YILMAYACAĞIZ

Aktivist Leila Hegazy, vardiya değişimi sırasında saldırıyı yaşadığını söyledi. “Bu, gemilerden birine yönelik ikinci insansız hava aracı saldırısı. Her gece bunu yaşıyoruz” dedi.

Bir başka aktivist, saldırıyı bizzat gördüğünü aktararak “İHA tam üstümüzdeydi, yaklaşık altı metre. Ateş çıkardı, alarm verdik, hortumlarla iki dakika içinde söndürdük” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası yapılan canlı yayında gemide ciddi hasar olmadığı ve herkesin güvende olduğu belirtildi.

Bir başka aktivist “İki gece üst üste. Tesadüf değil. Bu bir tehdit ve çok ciddiye alıyoruz. Bu, insanları gemilere binmekten korkutmaya yönelik açık bir yıldırma taktiği” dedi. Buna rağmen filonun ertesi gün Gazze’ye hareket edeceği duyuruldu.