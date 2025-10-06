İsrail ablukası altında kıtlık yaşayan ve soykırıma uğrayan Gazze’ye destek için Türkiye’nin 81 ilinde yürüyüş düzenlendi.

İstanbul Boğazı’ndan geçen çok sayıda tekne, Filistin bayrakları açarak Eminönü’ne geldi. Yürüyüşe katılanlara Haliç’ten destek verdi.

İstanbul’da binlerce kişi “Özgürlüğe yürüyoruz” sloganıyla Ayasofya önünde bir araya geldi. Eminönü’ne kadar yürüyüş yapıldı. “Ben Gazze’deki çocuklar için yürüyorum sen ne yapıyorsun?”, “Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz” pankartları taşıyan grup, “Özgür Filistin” sloganı attı.

İZMİR: Tekneler Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açıldı. Vatandaşlar protestoya karadan destek verdi.

ABLUKAYA SERT TEPKİ

Ankaralılar, Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun çağrısı üzerine buluştu. Aksa Tufanı Operasyonu’nun yıl dönümünde gerçekleşen eylemde, İsrail’in Gazze’deki saldırıları, abluka ve işgal planları protesto edildi; İsrail saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’na destek verildi. Katılımcılar, “Filistin’de soykırım var, susma ses ver” pankartı taşıdı.

ANKARA: Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve vali

Vasip Şahin de destek verdi.

“Deniz’den nehire özgür Filistin”, “İsrail Filistin’den defol” sloganları atıldı. Basın açıklamasında, tüm dünyaya “Alanları doldurma, grev ve boykotlarla direnme” çağrısı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bazı milletvekilleri de yürüyüşe katıldı.

BALIKESİR: Erdek Kaymakamı Hasan Göç, “Sesimizi dünya duysun diye buradayız” açıklamasında bulundu.

‘SUMUD’UN YANINDAYIZ’

İzmir’de Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açılan tekneler Filistin ile Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail’in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’na destek verdi. Çanakkale’de, “Kararlıyız, Sumud’un yanındayız” temasıyla etkinlik düzenlendi. Eskişehir’de “Nehirden denize özgür Filistin” sloganıyla düzenlenen yürüyüşte, Gazze’ye yönelik 2 yılı aşkın süredir süren İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çoğu çocuk 70 bin kişi anıldı.

İtalya’dan Hollanda’ya, Bosna Hersek’ten İspanya’ya tek ses: İsrail terörü bitsin

Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok kentinde Gazze’ye destek eylemleri düzenlendi. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da binlerce gösterici, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi. “Kırmızı Hat” adıyla düzenlenen protestoda eylemciler, Hollanda hükümetini İsrail’in saldırılarına karşı yeterli tepki göstermemekle eleştirdi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da “İsrail terörizmi durdurulsun” sloganı atan grup, İsrail’e destek veren ülkelere tepki gösterdi. İspanya’da Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi alanlara indi, “Gazze’nin yanındayız” mesajı verdi. İspanyollar, “Katil Netanyahu”, “Nehirden denize Filistin kazanacak”, “Özgür Filistin” sloganları attı. İtalya’nın Roma kentindeki Kolezyum’un duvarına “Gazze’ye Özgürlük” diye yazıldı.