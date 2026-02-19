Gazze’de kalıcı barışın sağlanması ve bölgenin yeniden inşası için kurulan Gazze Barış Kurulu, ABD’nin başkentinde ilk resmi zirvesini yaptı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, bölgenin güvenliğini devralacak olan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF)'nün yol haritası netleşti.

GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK 5 ÜLKE

Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers, toplantıda yaptığı duyuruyla Gazze’ye askeri birlik göndermeyi taahhüt eden ilk ülkeleri açıkladı:

Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova, Arnavutluk

Mısır ve Ürdün ise askeri birliğin yanı sıra, bölgede asayişi sağlayacak yeni polis gücünün eğitimi ve organizasyonu için destek vereceklerini beyan etti.

İLK DURAK REFAH SINIR KAPISI

Tümgeneral Jeffers, ISF birliklerinin ilk aşamada Gazze’nin güneyindeki Refah kentine konuşlanacağını belirtti. Planın detaylarına göre:

Uzun vadede Gazze genelinde 20 bin ISF askeri görev yapacak. Yerel güvenliği sağlamak üzere 12 bin kişilik bir polis gücü eğitilecek. Kontrol alanları Refah’tan başlayarak kademeli olarak kuzeye doğru genişletilecek.

Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, toplantıda yaptığı konuşmada Gazze halkının yeni düzene olan ilgisine dikkat çekti. Mladenov, yeni kurulan geçici Filistin polis teşkilatı için işe alım sürecinin başladığını ve sadece ilk birkaç saat içinde 2 bin Gazzeli gencin başvuru yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Müslüman liderlerin Trump ile Eylül 2025'te yaptığı görüşmeyle temelleri atılan süreç, hızlı bir takvimle ilerledi:

17 Kasım 2025: BM Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla Trump’ın Barış Planı'nı kabul etti.

14 Ocak 2026: Gazze’yi yönetecek 15 kişilik Filistinli Teknokrat Komitesi (NCAG) kuruldu.

22 Ocak 2026: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos’ta Türkiye adına Barış Kurulu Şartı’nı imzaladı.

19 Şubat 2026: Washington’da ilk resmi kurul toplantısı icra edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında yaptığı açıklamada, Barış Kurulu üyesi ülkelerin Gazze’nin yeniden inşası için 5 milyar dolardan fazla bağış taahhüdünde bulunduğunu da duyurdu.