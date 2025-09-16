İsrail ordusu pazartesi günü Gazze’nin en büyük kenti olan Gazze’ye kara harekatını başlattı. İsrail ordusu yüzlerce bombayla zaten harap olmuş Gazze'yi vurdu.

İsrail ordusu, eserlerini gururla dünyaya duyurdu. Ordunun açıklamasında, 'Gazze yanıyor' denildi. Netanyahu hükümeti bu adımı "Hamas’ı ortadan kaldırma amacıyla" gerekçelendirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre Ekim 2023’teki saldırılardan bu yana yaklaşık 65 bin Filistinli öldü. Bu kayıpların büyük kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

Saldırılardan sonra parçalanmış araç ve kağnılarında kaçmaya çalışan Filistinliler, yıkılmış sokakları aşmaya çalıştı. Kimisi, bombalamadan etkilenen çocuklarını sağlık merkezlerine yetiştirmek için elinden geleni yaptı.

İsrail saldırılarının ise günler boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor. Bu saldırılardan hemen sonra, İsrail tankları askerlerle birlikte şehire girecek.

CİNAYETE KILIF

İsrail ordusu son günlerde kente yoğun hava saldırıları düzenledi ve çok sayıda yüksek binayı yıktı. Çoğunluğu kamu binası olan bu yapılar sığınak olarak kullanılıyordu.

Ordu, saldırısından önce uçaklardan attığı kağıtlarla harabeye dönen Gazze'deki sivillere "El Reşid koridoru üzeriden göç etmeleri" çağrısı yaptı.

İsrail, bu sivillerin önemli bir kısmını "insani kent" olarak isimlendirdiği bir çadır kente topluyor. Ancak birçok sivil, moloz yığınlarıyla dolu yolları aşmakta zorlanıyor. Bu durum ise operasyonları yavaşlatmadı.

REHİNELER BAHANE OLDU

Askeri operasyon İsrail hükümetinin güvenlik kadrosu içinde de tartışma yarattı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile istihbaratın üst düzey yetkilileri Netanyahu’ya kara harekatını başlatmaması yönünde uyarıda bulundu.

Yetkililer bu kararın İsrailli rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğini ve ağır askeri kayıplara yol açabileceğini söyledi.

Rehine aileleri de benzer kaygılar dile getirdi. “Gazze’deki 710. gece rehineler için son gece olabilir” ifadesiyle Netanyahu’nun siyasi hesaplar uğruna hayatları riske attığını savundular.

Trump da bu görüşü destekleyen bir açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından "Rehineleri kalkan olarak kullanmak için yüzeye çıkartıldığı yönünde duyumlar aldım. Eğer bu olursa, tüm ipler kopar!" dedi.

Gazzelilerin çoğunluğu, İsrail bombardımanları sebebiyle elektriğin ulaşamadığı kentte bu uyarıyı okuyamadı.

ABD'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK

Operasyonun başlamasından saatler önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Netanyahu ile bir araya geldi.

Rubio yaptığı açıklamada Hamas’ı “hayatını şiddete adamış barbarlar” olarak tanımladı. Trump yönetimi operasyona karşı çıkmadı ancak bunun hızlı bir şekilde tamamlanmasını istedi.

ABD’li bir yetkili “Bu Trump’ın değil Bibi’nin savaşı” diyerek sorumluluğun Netanyahu’da olduğunu söyledi.