İsrail, uzun süredir hazırlıklarını yaptığı Gazze'nin işgali için harekete geçtiğini açıkladı. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, “Operasyonun ilk aşamasına geçildi, Gazze Şehri’nin çevresi kontrol altına alındı” dedi.

Yaklaşık 50 bin yedek askerin önümüzdeki günlerde çağrılacağı belirtilirken, bu sayının mevcut birliklere ek olarak belirlendiği aktarıldı. İşgalin ilerlemesi halinde, operasyonda görev alacak yedek asker sayısının 130 bine ulaşacağı ifade ediliyor.

Savunma Bakanı İsrail Katz’ın onayı sonrası çıkarılan emirlerin, tüm askerleri kapsamadığı; bir bölümünün diğer bölgelerdeki düzenli birliklerin yerine geçeceği kaydedildi.

Operasyon, geçmişteki büyük saldırıya atfen “Gideon’un Savaş Arabaları B” adıyla duyuruldu.

FİLİSTİNLİLER GÖÇE ZORLANACAK

Gazze Şehri’ne yönelik işgalin, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze’nin güneyine sürülmesine neden olacağı öngörülüyor. İsrail yetkilileri, Filistinlilere şehri boşaltmaları için 7 Ekim 2025’e kadar süre tanındığını açıkladı. Bu tarih, Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk geliyor.

Tahliye sürecinin ardından İsrail ordusunun Gazze’ye kara harekâtı başlatacağı ve bölgeyi kuşatacağı belirtiliyor.