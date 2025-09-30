İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşın ardından bölgenin yönetimi, ne Hamas'ın yönettiği silahlı örgütlerde, ne de Filistin yönetiminde olacak.

Zira Trump'ın planına göre yeni yönetimin başında ABD ve İsrail'den de yöneticilerin bulunduğu bir 'milyonerler kulübü' olacak. Bu kulübün başında da eski İngiltere Başbakanı Tony Blair olacak.

Blair’in adı belgede doğrudan geçmese de, sızdırılan taslak plana göre kurulacak yapının başkanının tüm siyasi ve diplomatik süreçlerde sözcü ve koordinatör olarak görev yapması öngörülüyor.

Trump'ın planladığı, Blair'ın başına geçeceği 'Yeni Gazze' otoritesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak ve İsrail, Mısır ile ABD ile yakın çalışacak.

GAZZE'DE MİLYONERLER BAŞA GEÇECEK

Sol muhalefet görüşlü İsrail gazetesi Haaretz’in yayımladığı taslak plan, Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi (Gaza International Transitional Authorority / GITA) adını taşıyan yeni yönetimin nasıl çalışacağını gözler önüne seriyor.

En üstte uluslararası milyarderler ve iş insanlarından oluşacak bir kurul, en altta ise kısıtlı yetkilere sahip, "apolitik" olarak tanımlanan Filistinli uzmanlardan oluşan teknokrat bir kadro yer alacak.

Kurul yedi ila on üyeden oluşacak ve atamalar üzerinde mutlak yetkiye sahip olacak. Bu kurulun başına da ABD Başkanı Trump'ın özel isteğiyle Tony Blair geçecek.

Eski İşçi Partisi İngiliz Başbakanı olan Tony Blair, 1997 -2007 arasında İngiliz Başbakanlığı yapmış ve Orta Doğu'ya özel ilgi göstermişti.

Belge, Sigrid Kaag gibi kıdemli BM yetkililerinden milyarder yatırımcılara kadar birçok ismi potansiyel adaylar olarak sıralıyor

Ayrıca kurulun, Müslüman üyelerce güçlendirilerek bölgesel meşruiyet sağlaması gerektiği vurgulanıyor.

GAZZE YÖNETİMİ, GAZZE'DE DEĞİL

Plan üç yıl sürecek bir geçiş süreci öngörüyor. İlk yıl 90 milyon dolar, ikinci yıl 134 milyon dolar, üçüncü yıl ise 164 milyon dolarlık yönetim bütçesi ayrılmış durumda.

Bu rakamlar yalnızca yönetim masraflarını kapsıyor, yeniden inşa ya da insani yardım dahil değil.

Otoritenin merkezi ilk aşamada Mısır'ın başkenti Kahire, Ürdün'ün başkenti Amman ve Mısır'daki El Ariş gibi Gazze dışındaki “koordinasyon merkezlerinde” olacak.

Bu merkezlerin ikinci yılda kısmen, üçüncü yılda ise tamamen Gazze’ye taşınması planlanıyor.

Bu süreçte güvenlik güçleri de İsrail ve Mısır ile birlikte sınır kapıları, deniz erişimleri ve güvenlik kuşaklarını kontrol edecek.

FİLİSTİN'İN, FİLİSTİN'DE YETKİSİ YOK

Belgenin en dikkat çekici yönlerinden biri Filistinlilere biçilen rolün neredeyse var olmaması.

“Filistin İcra Otoritesi” adı verilen yapı yalnızca sağlık, eğitim, su ve enerji altyapıları gibi temel hizmetleri yürütecek ve kurulun başındaki “CEO” uluslararası kurul tarafından atanacak.

Trump'ın Yeni Gazze'sinde Bakanlık yerine “direktörlük” sistemi öngörülüyor ve tüm atamalar kurulun onayına tabi tutuluyor.

Bu durum, Filistinli temsilcilerin bağımsız eylem alma yetisini ortadan kaldırıyor. Yasal çerçevede ise otoritenin uluslararası hukuka uygun hareket edeceği ifade edilse de, İsrail’in desteğiyle kurulacak böyle bir yapının Filistinliler arasında güven uyandırıp uyandırmayacağı büyük soru işareti olarak duruyor.