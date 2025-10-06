Haftanın başında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in, Gazze’nin yönetimi için hazırladığı geçici plan taslağı sızdırıldı.

ABD'nin teşvikiyle İngiltere'yi 2001'de Irak savaşına sokan Blair, şimdi de ABD'nin teşvikiyle Gazze'nin başına geçecek.

Gazze Uluslararası Geçici Otoritesi (GITA) adı verilen bu yapının en üstünde milyarderler ve iş insanlarından oluşan uluslararası bir kurul, en altında ise sıkı denetimden geçmiş ve katılımcı ülkeler tarafından 'tarafsız' olarak onaylanmış Filistinli yöneticiler bulunuyor.

Görevinden ayrıldıktan sonra dünya çapında etkisini artırmak ve servetini büyütmekle meşgul olan Blair 'ı, Gazze'yi yönetmek için kurduğu ekipte tek bir Filistinli bile yok.

Taslak belgeye göre GİTA, geçici dönemde Gazze üzerinde “en yüksek siyasi ve hukuki yetkiye” sahip olacak. İsrailli kaynaklara göre bu plan Beyaz Saray tarafından da destekleniyor.

GAZZE'NİN YENİ HAHAMI, ARYEH LIGHTSTONE

Aryeh Lightstone, iş insanı ve haham. Lightstone, ABD ve İsrail destekli 'Gazze İnsani Vakfı' kurucularından.

Gazze'ye insani yardım dağıtmak misyonuyla UNRWA'nın dağıtılmasından sonra kurulan vakıf, 'yardım dağıtım ağının' merkezlerinde ABD'li paralı askerlerin 2 binden fazla Filistinliyi öldürmesiyle biliniyor.

Donald Trump döneminde ABD’nin İsrail büyükelçisi David Friedman’ın danışmanlığını yapan Lightstone, bugün Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’a yakın çalışıyor.

Lightstone, BM görüşmelerinde iki devletli çözümün “zamansız” olduğunu ve önceliğin “Hamas’ı sahneden silmek” gerektiğini savundu.

RİVİERA MERAKLISI, NAGUİB SAWİRİS

Naguib Sawiris, Mısır’ın en zengin insanı olarak tanınıyor. Telekomünikasyon devi Mobinil’in kurucularından olan Sawiris, Blair ile uzun yıllara dayanan yakın bir ilişkiye sahip.

İkili Kahire’den Saint Tropez’e, Mikanos’tan Güney Afrika’ya kadar uzanan birçok yerde birlikte görüntülendi.

Sawiris, serbest piyasa yanlısı tutumuyla biliniyor. Mısır ordusunun ekonomiye fazla müdahale ettiğini düşünüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkiler kuran Sawaris, Trump'ın Gazze planı olan "Orta Doğu'nun Riviera'sı" planını paylaşıyor.

Siwaris aynı zamanda Arap Baharı sonrası liberal eğilimli Özgür Mısırlılar Partisi’nin kurucusu.

TRUMP'IN YAKIN DOSTU, MİLYARDER MARC ROWAN

ABD’li yatırımcı Marc Rowan ise 10 milyar dolardan fazla servetiyle Wall Street’in en güçlü isimlerinden biri.

Apollo Global Management’ın CEO’su olan Rowan, İsrail’i “özel bir sığınak” olarak tanımlıyor ve İsrail ordusuna açık destek veriyor.

Apollo Global Management, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yatırımcıları adına önemli bir miktar da dahil olmak üzere, 840 milyar dolarlık varlık yönetimi yapıyor.

Rowan, geçen yıl İsrail'de verdiği bir röportajda, “Abu Dabi ve Birleşik Arap Emirlikleri, Apollo'nun en büyük yatırımcılarıdır” demişti.

2020’de Donald Trump’ın kampanyasına 1 milyon dolar bağışladı. 2024’te Trump’ın Hazine Bakanı olması için değerlendirildi.

AVRUPALI SİYASETÇİ, SIGRID KAAG

Bu isimlerin yanında yer alan Sigrid Kaag ise çatışma bölgelerinde görev yapmış bir diplomat.

Kaag, Gazze’deki yıkımı “insanlığın vicdanında kalacak bir utanç lekesi” olarak tanımlıyor ve yardımın silah haline getirildiğini söylüyor.

Hollandalı siyasetçi, Gazze'de yaşananların “hepimizi rahatsız edeceğini” ve bunun “kolektif vicdanımızda bir leke” olduğunu söylüyor.

Gazze'de yardım dağıtımını yöneten çalışmaları hakkında konuşan Kaag, İsrail'in halkı “ciddi şekilde travmatize ettiğini ve insan onuruna yakışan her şeyden mahrum bıraktığını” söyledi.

Kaag, yardımların BM yerine GHF aracılığıyla dağıtılmasının "yardımın silah olarak kullanılmasına yol açtığını ve Hamas'ın daha önce yardımları ele geçirdiği yönündeki suçlamaların kanıtlanmamış” olduğunu söyledi.