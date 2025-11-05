Kocaeli Gebze’de 29 Ekim’de 7 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan aynı aileden 4 kişi ölürken, sadece 1 kişi kurtulabildi. Bölgede teknik araçlarla inceleme yapan AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile üniversitelerden uzman öğretim üyelerinin çalışmasında sona yaklaşıldı.



TÜNEL EVİN ALTINDA



Uzmanlar, yapılan çalışmalarda yıkılan binanın altında çökme tespit etti. Bu da yıkıma neden oldu. Bu çökmenin nedenini araştıran uzmanlar, tam altından geçen Ulaştırma Bakanlığı’nın Gebze-Darıca Metro tüneline ulaştı. Metronun yıkıma etkisini araştıran uzmanlar, binanın hemen altındaki zeminde oluşan boşlukların yıllar içerisinde çöktüğünü belirledi

2017'DE RAPOR YAZILMIŞ



Uzmanlar, kireçli toprak yapısına sahip yer altındaki suyun boşaldığını ve zeminin altında boşluklar oluşturduğunu tespit etti. Metro inşaatı sırasında yer altındaki suyun boşalması nedeniyle oluşan boşlukların binanın çökmesinde etkili olduğu tespit edildi. İlk tespitleri bu yönde olan uzmanların kısa sürede raporu hazırlayacağı öğrenildi.

EVLERDE ÇATLAK UYARISI



İlk bulgular, 4 kişiyi hayattan koparan yıkımı metro inşatının tetiklediğine işaret ediyor. Üstelik metroya ilişkin 2017 tarihinde hazırlanan bir raporda, metro istasyonunun çevresindeki binaların kamulaştırılması ve yer hareketlerinin izlenmesi yönünde uyarılar yapılmış. 5 ay önce de vatandaşlar “evlerimizde çatlaklar var” diyerek Ulaştırma Bakanlığı’nı uyarmıştı.





