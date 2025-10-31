Türkiye Gebze'de yaşanan faciayla büyük bir acı yaşadı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dubleks dairelerin olduğu ve altında metro inşaatı süren bina yıkıldı. Anne-baba ve 3 çocuktan oluşan Bilir ailesi enkaz altında kaldı.

AİLESİNDEN GERİYE BİR TEK GENÇ KIZ KALDI

İki çocuğun da cansız bedenine ulaşılırken, 18 yaşındaki Dilara ise yaralı olarak çıkarıldı. Saatler süren çalışmaların ardından baba Levent Bilir'in (44) ve anne Emine Bilir'in de cansız bedenleri çıkarıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

HENÜZ DİLARA'YA SÖYLEMEMİŞLER

Enkaz altından 8 saat sonra sağ çıkarılan ailenin büyük kızı Dilara Bilir’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Levent Bilir’in (44) dayısı Nurettin Memoğlu, “Dilara’nın durumu gayet iyi. Bugün tekrar kendisini gördüm. Sadece kolu kırık, bir takım çizikler ve yırtıklar var üzerinde. Herhangi bir şey söylemedik, şu anda söylemek istemiyoruz. Ne oldu diye sordu. ‘İyiler’ dedik, başka yapacağımız bir şey yok. ‘İyileş, sen burada yatıyorsun, onlar da başka bir hastanede yatıyorlar’ dedik. İnşallah çocuğumuz etkilenmez. İnşallah eğitimine güzel bir önem veririz, annesi gibi iyi bir vatan evladı olur” diye konuştu.

DİLARA'NIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

18 yaşındaki Dilara Bilir enkazların altından mucizevi bir şekilde sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan genç kızın, genel durumunun iyi olduğu ve sorulan sorulara cevap verebildiği öğrenildi.