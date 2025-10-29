Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında olduğunu değerlendirdiği 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu belirtildi. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.

"YAN BİNAMIZIN GÜRÜLTÜYLE YIKILDIĞINI GÖRDÜK"

Mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah namazına kalktığımızda yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Bina 6 katlı. Eczane ve çekme katı var. Benim arkadaşım, karısı ve 3 çocuğuyla binadalar. Şu an 2. ve 3. kat arasında 5 kişilik aile kurtarılmayı bekliyor" dedi.

"HER 15 GÜNDE BİR YATMA, EĞİLME VAR MI DİYE KONTROL EDİYORLAR"

Durbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binamızın altından metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde de görünüyor, işaret var.

"BALIKESİR DEPREMİ SONRASI 'ÇATLAK VAR' DİYE SÖYLENTİ OLDU"

Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. 'Çatlak var' diye söylenti olmuş. Onlardan tam bir bilgim yok, sadece söylenti olarak duyuyorum. Yan binada oturuyorum. Göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün konuştuk ayaküstü."