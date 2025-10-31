Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dört kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından bir panik anı daha yaşandı.
Yıkılan binanın 100 metre yakınında bulunan 6 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Çatırdama seslerinin geldiği binada oturanlar panikle dışarı çıktı.
Aksesapağı Mahallesi İbrahimağa Caddesi’nde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Binanın çevresi emniyet şeridiyle giriş-çıkışa kapatıldı.
12 BİNA MÜHÜRLENMİŞTİ
Yıkılan binanın etrafındaki 12 bina mühürlenmişti, 45 aile tahliye edilmişti.
Evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde evlerindeki, acil alınması gereken eşyalarını alıp, bölgeden ayrılmıştı.
Yıkımın ardından enkazın bulunduğu alanda, inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların yer aldığı bilirkişi heyeti inceleme yapmaya başlamıştı.