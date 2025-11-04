Mevlana Mahallesi’nde 29 Ekim günü meydana gelen bina çökmesinde, Bilir ailesinin kiracı olarak oturduğu daire de enkaz altında kalmıştı.

Olayda anne Emine Bilir (37), baba Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetti. Ailenin en büyük çocuğu Dilara Bilir ise ekiplerin yoğun çabası sonucu enkaz altından yaralı olarak kurtarılmış, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

ACI HABER VERİLDİ

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumu iyiye giden Bilir, birkaç gün önce normal servise alındı. Genç kıza bugün, psikologlar eşliğinde ailesinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Hastane yetkilileri, Dilara’nın haberi büyük bir üzüntüyle karşıladığını, ancak sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Dilara Bilir’in taburcu olduktan sonra amcasının yanında kalmak istediği öğrenildi. Aile yakınları, genç kızın hem fiziksel hem de psikolojik tedavisinin bir süre daha devam edeceğini belirtti.