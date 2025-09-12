Kimileri güne sabah duşuyla başlıyor kimileri ise günün yorgunluğunu gece duşuyla atmayı tercih ediyor. Yapılan araştırmalar, bu tercihin sadece hijyenle ilgili olmadığını aynı zamanda kişilik özellikleri ve yaşam tarzına dair ipuçları taşıdığını ortaya koyuyor.

2022 Sleep Foundation anketine göre yetişkinlerin %42’si sabah duşu tercih ederken, %25’i akşam duş alıyor. Uzmanlara göre sabah duşu uyanıklık ve enerji sağlarken, gece duşu daha derin ve kaliteli bir uykuya yardımcı oluyor. Harvard Tıp Fakültesi’nden Haghayegh, doğru sıcaklıkta alınan akşam duşunun uykuya dalmayı kolaylaştırdığını ve cilt hücrelerine onarım fırsatı verdiğini söylüyor.

Peki, sabah yerine gece duş almayı seçenlerin ortak özellikleri neler?

GECE DUŞU ALANLARIN 7 ORTAK ÖZELLİĞİ

Bilinçli düşünme eğilimi

Gece duşu alanlar, banyo zamanını bir tür “zihinsel işlem odası” gibi kullanıyor. Günün yorgunluğunu atarken olanları değerlendiriyor, tepki yerine bilinçli düşünmeyi tercih ediyorlar.

Uykuya öncelik veriyorlar

Sabah ferahlığından çok, kaliteli uykuya önem veriyorlar. Akşam duşunun sağladığı yenilenme ve toparlanmayı tercih ediyorlar.

İş-yaşam sınırlarını koruyorlar

Psikologlara göre gece duşu bir “geçiş ritüeli”. İşten çıkıp eve gelenler, duş alarak hem günün stresini geride bırakıyor hem de kişisel zamana sınır çekiyor.

Temizlik hassasiyetleri daha yüksek

Kirlilik ve terin yatağa taşınmasına tahammül edemiyorlar. Bu yüzden gece duşu, hijyen hassasiyetlerinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Rahatlamaya ihtiyaç duyuyorlar

Gün boyu insanlarla iç içe çalışan, yoğun sosyal etkileşim yaşayan kişiler için gece duşu, yalnız kalmanın ve zihinsel olarak toparlanmanın en etkili yolu oluyor.

Gece kuşu olma eğilimindeler

Araştırmalara göre gece duşunu tercih edenlerin önemli kısmı “akşam kronotipi” yani biyolojik olarak gece saatlerinde daha üretken ve aktif hissediyorlar.

Pratik ve anlayışlı bir yaklaşım benimsiyorlar

Sabah “yeni duş almış gibi” görünmeye ihtiyaç duymuyorlar. Temiz olmayı, görüntüden daha önemli görüyor verimliliğe odaklanıyorlar.

TÜRKİYE’DE DE YAYGIN BİR TARTIŞMA

Türkiye’de de “sabah mı, gece mi duş alınmalı?” sorusu sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Özellikle yaz aylarında gece duşu tercih edenlerin sayısı artıyor. Uzmanlar, Türk toplumunda da gece duşunun uyku kalitesini artırması ve stresten arındırması nedeniyle giderek daha çok benimsendiğini söylüyor.