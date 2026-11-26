Uyku sırasında maruz kalınan hafif ışığın bile kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ortaya çıktı. European Heart Journal dergisinde yayımlanan araştırmaya göre gece boyunca ışığa daha fazla maruz kalan kişilerde kalp kasının yapısı ve çalışma düzeni değişirken kalp yetmezliği, kalp krizi ve inme gibi hastalıkların görülme riski de artabiliyor.

Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi'nden Profesör Thomas Münzel, insan gözünde gün ve gece döngüsünü beynin biyolojik saatine ileten özel ışığa duyarlı hücreler bulunduğunu belirtti.

Bu hücrelerin uyku sırasında da çalışmaya devam ettiğini aktaran Münzel, özellikle LED lambalardan yayılan mavimsi ışığın kapalı göz kapaklarından kısmen geçebildiğine dikkat çekti.

KALP KASINDA DEĞİŞİKLİKLER TESPİT EDİLDİ

Araştırma kapsamında katılımcıların bir hafta boyunca gece ışığa maruz kalma düzeyleri bileklerine takılan sensörlerle ölçüldü. Üç yıl sonra yaklaşık 11 bin kişinin kalbi MR yöntemiyle incelendi.

Sonuçlarda, gecenin en karanlık saatlerinde daha fazla ışığa maruz kalan kişilerin kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp kası kütlesinde artış görüldü. Ayrıca kalbin kasılma verimliliğinin azaldığı belirlendi.

Araştırmanın yaklaşık 73 bin kişinin 10 yıla kadar takip edildiği diğer bölümünde ise gece ışığa daha fazla maruz kalanlarda kalp-damar hastalıkları riskinin yükseldiği görüldü.

Buna göre kalp yetmezliği riski yüzde 29, kalp krizi riski yüzde 24, inme riski yüzde 33 ve atriyal fibrilasyon riski yüzde 15 daha yüksek bulundu. Kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinde ise yüzde 26 artış tespit edildi.

UZMANLARDAN YATAK ODASI UYARISI

Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel olduğunu ve gece ışığa maruz kalmanın doğrudan kalp hastalıklarına neden olduğunu kesin olarak kanıtlamadığını vurguladı. Bununla birlikte uzmanlar, gece aydınlatmasının uyku düzeni ve vücudun biyolojik saati üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti.

Kalp sağlığını korumak ve gece ışığının olası etkilerini azaltmak için yatak odasının mümkün olduğunca karanlık tutulması öneriliyor. Uzmanlar, cep telefonlarının yatak odasının dışında bırakılmasını, elektronik cihazlardaki ışıklı göstergelerin kapatılmasını ve kalın perdeler kullanılmasını tavsiye ediyor.

Gece lambasına ihtiyaç duyanların ise zaman ayarlı modelleri tercih ederek ışığın bir süre sonra otomatik kapanmasını sağlaması öneriliyor.

Öte yandan sabahları doğal gün ışığından yararlanmak, biyolojik saatin düzenlenmesi açısından önem taşıyor.