Uykuya dalmakta zorlananlar ve gece yarısı uyanıp saatlerce yatakta dönenler için mucizevi bir yöntem yeniden gündemde. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş pilotlarının yoğun stres altında bile dinlenebilmesi için geliştirilen ve başarı oranı yüzde 96 olarak açıklanan "askeri uyku tekniği", sadece 2 dakika içinde derin bir uykuya geçiş yapmayı vadediyor.

SAVAŞ PİLOTLARININ YÜZDE 96 BAŞARILI SIRRI

Uyku problemleri ve kronik yorgunluk, modern çağın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Ancak çatışma ortamı gibi aşırı stresli durumlarda bile hızlıca dinlenmek zorunda olan askerler için tasarlanan bu özel yöntem, sivil hayattaki insanların da uyku kalitesini baştan aşağı değiştiriyor. İlk olarak 1981 yılında yayımlanan ve sporcuların performansını artırmayı hedefleyen "Relax and Win: Championship Performance" adlı kitapta detaylandırılan bu teknik, bedeni sistematik olarak gevşetme ve zihni anında boşaltma prensibine dayanıyor.

ADIM ADIM FİZİKSEL GEVŞEME

Askeri uyku tekniğini başarıyla uygulamak için fiziksel rahatlamaya yüz bölgesinden başlamak büyük önem taşıyor. Uzmanlar; çene, dil ve göz çevresi de dahil olmak üzere tüm yüz kaslarının bilinçli olarak tamamen gevşetilmesi gerektiğini belirtiyor. Ardından omuzlar olabildiğince aşağı düşürülmeli ve kollar iki yana serbestçe bırakılmalı. Derin bir nefes alarak göğüs kafesi rahatlatıldıktan sonra, bu gevşeme hissi sırasıyla bacaklara, uyluklara ve en son ayak uçlarına kadar indirilmeli. Vücudun her bir noktasının adeta yatağa doğru eridiğini ve ağırlaştığını hissetmek, fiziksel rahatlama aşamasının en kritik noktasını oluşturuyor.

ZİHNİ BOŞALTMAK İÇİN 10 SANİYE KURALI

Beden tamamen pelte kıvamına geldikten sonra, işin zihinsel rahatlama aşamasına geçiliyor. Bu noktada zihni tamamen boşaltmak için yaklaşık 10 saniye boyunca hiçbir şey düşünmemek gerekiyor. Eğer günlük stresler ve düşünceler zihninize hücum etmeye devam ediyorsa, berrak ve sakin bir gölde bir kanonun içinde sırtüstü uzandığınızı ya da zifiri karanlık bir odada siyah kadife bir hamağın içinde sallandığınızı hayal edebilirsiniz. Buna rağmen odaklanmakta zorlanıyorsanız, içinizden 10 saniye boyunca sürekli "düşünme, düşünme, düşünme" kelimelerini tekrarlamak zihninizi dış etkenlere karşı kapatmanıza yardımcı oluyor.

UZMANLARDAN UYARI: ALTI HAFTALIK SABIR GEREKİYOR

Her ne kadar kulağa saniyeler içinde işleyen sihirli bir değnek gibi gelse de, doktorlar ve uyku uzmanları bu tekniğin ilk denemede kusursuz çalışmayabileceği konusunda gerçekçi uyarılarda bulunuyor. Yöntemin vadedilen yüzde 96'lık başarı seviyesine ulaşması, beynin bu yeni rutine alışabilmesi için genellikle altı haftalık düzenli bir pratik gerektiriyor. Ancak sabırla ve her gece tekrarlandığında, askeri uyku tekniği kronik uykusuzluk çeken ve gece uyanmalarından şikayet edenler için kalıcı ve ilaçsız bir çözüme dönüşüyor.