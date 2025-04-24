Uykunun yalnızca dinlenme süreci olmadığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hastalıklarla mücadelede kritik bir rol oynadığını belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nargiz Majidova, uyku düzeninin kanser üzerindeki etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

‘DÜZENSİZ UYKU KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR’

Bilimsel araştırmalara göre, gece vardiyasında çalışan bireylerde kanser riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Majidova, “Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), uzun süreli gece vardiyası çalışmasını ‘muhtemel kanserojen’ olarak tanımlıyor. Bu riskin temel nedeni, biyolojik saatin bozulması ve melatonin salgısının azalmasıdır. Özellikle düzensiz uyku saatlerine sahip bireylerin kanser riskine karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor” diye konuştu.

‘MELATONİN EKSİKLİĞİ TÜMÖR BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRABİLİR’

Melatoninin, vücudumuzdaki öneminden bahseden Uzm. Dr. Majidova, “Melatonin, vücudun doğal olarak ürettiği bir hormondur ve uyku düzenini sağlamanın yanı sıra güçlü bir antioksidan görevi görür. Melatonin hücreleri serbest radikallere karşı koruyucu olarak DNA hasarını önleyebilir. Melatonin eksikliği tümör büyümesini hızlandırabilir” dedi.

‘UYKUSUZLUK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR’

Uykusuzluğun bağışıklığı olumsuz etkilediğine değinen Uzm. Dr. Majidova, “Kronik uykusuzluk, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirir. Bağışıklık sistemi, kanser hücrelerini tanıyıp yok edebilme kabiliyetine sahip olduğu için uyku eksikliği bu mekanizmayı olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIKLI UYKU İÇİN ÖNERİLER’

Uzm. Dr. Nargiz Majidova’dan, kaliteli ve sağlıklı bir uyku için önerilerini şöyle sıraladı:

Düzenli uyku saatleri: Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, biyolojik saatinizi düzenler.

Karanlık ortam: Melatonin salgısını artırmak için yatak odanızı tamamen karanlık hale getirin.

Ekranlardan uzak durun: Mavi ışık melatonin salgısını baskıladığından yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını azaltın.

Beslenmeye dikkat edin: Kafein ve ağır yemeklerden kaçınarak uyku kalitenizi artırabilirsiniz.

‘SAĞLIKLI UYKU KANSERE KARŞI KORUYUCU KALKAN OLUYOR’

Sağlıklı uykunun önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Majidova, “Sağlıklı bir uyku düzeni sadece dinç ve enerjik hissetmek için değil, kanser gibi ciddi hastalıklara karşı da koruyucu bir kalkan görevi görmektedir. Bilim insanları, uyku ve kanser arasındaki bağlantıyı araştırmaya devam ederken, bireylerin uyku kalitesine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor” dedi.