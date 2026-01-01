Yeni yılın ilk dakikalarında milyonlarca cep telefonu kullanıcısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen SMS, gündemin ilk sıcak başlığı oldu. Yurt dışından getirilen ve pasaport kaydıyla kullanılan cep telefonlarına yönelik gönderilen mesajlarda, usulsüz IMEI kayıtlarının silineceği uyarısı yapıldı.

MİLYONLARCA TELEFONA AYNI MESAJ GİTTİ

BTK tarafından gönderilen mesajda, aynı pasaport kaydı üzerinden birden fazla cihaz kullanıldığının tespit edildiği belirtilerek, ilgili IMEI numaralarının 120 gün sonunda kullanım dışı bırakılacağı bildirildi. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Tarafınıza ait pasaport kaydı kapsamında kullanılan IMEI numaraları incelenmiştir. Aynı kayıt üzerinden ikinci bir cihaz kullanımının tespit edilmesi nedeniyle ilgili IMEI numarası 120 gün sonunda kullanım dışı bırakılacaktır.”

TEK PASAPORT TEK TELEFON DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye’de yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 120 günlük geçici kullanım süresi bulunuyor. Bu süre içinde cihazın IMEI kaydının e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor. Mevzuatta açık şekilde “iki yıl içinde bir cihaz” sınırı yer almasına rağmen, geçmişte sistemsel boşluklar nedeniyle bazı kullanıcılar tek bir pasaport kaydıyla ikinci bir cihazı da geçici olarak kullanabiliyordu.

BTK’nın gönderdiği bu mesajlarla birlikte, uzun süredir sessiz şekilde işleyen bu gri alanın artık kapatıldığı ortaya çıktı.

ÇİFT SİM KARTLI CİHAZLAR MERCEK ALTINDA

Özellikle çift SIM kart destekli telefonlarda uygulanan yöntemde, yurt dışından birebir aynı iki cihaz satın alan bazı kullanıcılar, her iki cihazın IMEI numarasını tek bir telefon gibi pasaport kaydına ekleyebiliyordu. Bu sayede ikinci cihaz da sistem tarafından fark edilmeden kullanılabiliyordu.

Ancak BTK’nın yeni denetim sistemiyle bu yöntem tespit edilmeye başlandı. Aynı pasaport kaydı üzerinden ikinci bir cihaz kullanıldığı belirlenen IMEI numaraları için iptal süreci başlatıldı.

Yetkililer, tek bir cihazın iki IMEI numarasının aynı pasaport üzerine kaydedilmesinin ise herhangi bir sorun oluşturmadığını özellikle vurguluyor.

3 AY İÇİNDE KAPATILACAKLAR

Mevzuata göre, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydının, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde yapılması gerekiyor. Bu süre içinde kayıt altına alınmayan cihazlar, Türkiye’deki mobil şebekelerde kullanıma kapatılıyor.

Ayrıca bir kişi, iki yıl içinde yalnızca bir cep telefonunun IMEI kaydını kendi adına yaptırabiliyor. Bu kural, yurt dışından telefon getirenler için temel sınırlama olarak uygulanmaya devam ediyor.

54 BİN LİRA ÖDEMELERİ GEREKİYOR

2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücretleri de yeniden gündeme geldi. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanırken, bu oran Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95’e düşürüldü. Buna rağmen yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 54 bin liraya ulaştı.