Elazığ'ın merkezinde bulunan birçok ilçe gece yarısı şiddetli patlama sesiyle irkildi.



Bölgeden gelen raporlara göre bazı evlerin pencere camlarının kırıldığı öğrenilirken, vatandaşların gece yarısı sokaklara dökülmesine ve peş peşe 112 birimlerine ihbarda bulunmasına neden olan patlamanın kaynağı öğrenildi.



SONİK PATLAMADAN KAYNAKLANDI



Patlama seslerinin ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı paylaşımlarda Elazığ'da bir uçak düştüğü öne sürülürken, gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.



Valilik kaynaklarından yapılan açıklamada, duyulan patlama sesinin Elazığ'dan geçiş yapan askeri jetlerin çıkardığı 'sonik patlama' sesi olduğu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı aktarıldı.



