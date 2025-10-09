ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas’ın Gazze Barış Planı’nın ilk aşamasına onay verdiğini duyurdu.

Piyasalar haberi fiyatlarken “güvenli liman” olarak görülen altına talep de gerilemeye başladı.

ONS FİYATI GERİLEDİ

Dünkü işlemlerde 4 bin 59 dolar ile tüm zamanların zirvesine çıkan ons altın fiyatı, bugün 4 bin dolara kadar geriledi.

Saat 08:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4 bin 40 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Öte yandan serbest piyasada gram altın 9 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.417 TL’den güne başladı. Dünkü işlemlerde gram fiyatı 5.443 TL ile yeni rekor seviyesini görmüştü.

Kapalı Çarşı'da fiziki gram altın satış fiyatı ise sabah seansında işlemlerde 5 bin 800 TL ve çeyrek altın fiyatı 9 bin 455 TL’den gerçekleşiyor.

FED ETKİSİ

Altın fiyatlarını etkileyen FED tutanakları da dün açıklandı.

16-17 Eylül tarihli FED toplantısının tutanaklarında, zayıflayan işgücü piyasasının, hâlâ yüksek seyreden ve artma eğilimi gösterebilecek enflasyona göre öncelikli olduğunu öngörüldü. Ancak “çok hızlı faiz indirimlerinin” ise, enflasyon beklentilerinin istikrarını kaybetmesine yol açabileceği endişesini dile getirildi. Piyasada FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklense de Ocak 2026 toplantısında “beklemeye geçilebileceği” yönünde tahminler öne çıkmaya başladı.

ABD'DE HÜKÜMET HALA AÇILMADI

Öte yandan ABD hükümetin kapanmasının ardından 9 gün geride kaldı.

Dün Cumhuriyetçi ve Demokratların önerileri bir defa daha Senato’da kabul edilmedi.

Ülkede çözüm için bir ilerleme sağlanamaması, siyasi ve ekonomik istikrara dair endişeleri artırıyor.

Altın fiyatları da bu belirsizlikten destek bularak 4 bin dolara yakın seviyelerde tutunmaya devam ediyor.

PETROL FİYATI DA GERİLİYOR

Orta Doğu’da jeopolitik risklerin gerilemesi petrol fiyatlarında da etkili oluyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde %-0,60 düşüşle 65,85 dolardan işlem görüyor.

ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta 2,3 milyon varil beklentiye karşılık 3,7 milyon varil artması da “arz fazlasına” işaret ederek petrol fiyatını baskıladı.