Feci yangın, gece saatlerinde Karacabey'in Saadet Mahallesi Atılgan Sokak üzerindeki Emek Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EVE GİREN EKİPLER YANMIŞ 3 CESETLE KARŞILAŞTI

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) yanmış halde cesetleriyle karşılaştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.