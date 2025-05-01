Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 1 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 13:23'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, 40.32028 kuzey enlemi ve 23.76722 doğu boylamı olarak kaydedilirken, yerin yaklaşık 7.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntının, Yunanistan açıklarında ve Türkiye kıyılarına yakın bir bölgede meydana geldiği belirtiliyor. Şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi. Deprem, sığ derinliği nedeniyle bazı kıyı yerleşimlerinde hafif şekilde hissedildi.

Yetkililer, olumsuz bir durum yaşanmaması adına vatandaşları resmi kurumların açıklamalarını takip etmeye çağırdı.