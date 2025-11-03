1965 yılında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde doğan Peter Eyüp Ulu’nun hikayesi, mütevazı bir evde başlayan bir azim öyküsü. Babası meyvecilikle uğraşıyordu; aile, birkaç perdeyle bölünmüş tek odalı bir gecekonduda yaşamını sürdürüyordu. Ulu’nun hayali küçüklükten beri Amerika’ydı. Fen lisesine gönderilmek istese de ticarete olan ilgisi ağır bastı. Amerika’ya gittiğinde dil okuluna başladı ve kısa sürede başarı gösterdi. Ancak hayat, planladığı gibi gitmedi. El örgüsü kazaklarla başladığı ticaret yolculuğu, New York sokaklarında polislerle kovalamacalara dönüştü.

Yılmadan çalışan Eyüp Ulu, elinde kalan kazakları pazarlarda satarak girişimciliğin ilk adımlarını attı. Küçük bir tezgâhtan 40 milyon dolarlık şirkete uzanan bu yolculukta, aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldı. Bir köprü üzerinde parasız, eşi hamileyken gözyaşlarıyla “ne yapacağım” diye düşündüğü o an, hayatının dönüm noktasıydı.

PORTX'İN DOĞUŞU VE AMERİKA'NIN 'UBER'İ OLMA HEDEFİ

Ulu, 2012’de PortX kurarak sıfırdan yeniden başladı. Başta birkaç kamyonla başlayan yolculuk, kısa sürede dev bir filoya dönüştü. FedEx’le çalıştı, Bank of America’dan aldığı krediyle işini büyüttü. Zamanla 60-70 tırlık bir filoya ulaştı, COVID döneminde sektördeki boşluğu görerek gıda ve ilaç taşımacılığına yöneldi. Bu stratejik hamle, onu ABD’nin en büyük soğuk hava ve konteyner taşımacılığı şirketlerinden biri haline getirdi.

Bugün PortX'in 200’den fazla tırı var, bunların büyük kısmı şirkete ait öz mal. 2026 yılı hedefi ise Amerika’da konteyner taşımacılığının “Uber”i olmak. Ulu, “Kestirme yol en uzun yoldur. Sağlıklı olan yolu seç, herkesten fazla çalış ve fark yarat” diyerek gençlere ilham veriyor.

BAŞARININ GERÇEK ÖLÇÜSÜ

Eyüp Ulu için başarı yalnızca para kazanmak değil. Onun inancına göre gerçek başarı, kazandıklarını paylaşmak ve başkalarının hayatına dokunmak. Deprem döneminde topladığı yardımlarla Türkiye’ye destek veren Ulu, “Amerika’da bana herkes Eyüp abi der, çünkü herkesin hayatına dokunmuşumdur” diyor.

Bugün 100 milyon dolar değerindeki PortX 2026’da 250 milyon dolara çıkarmayı hedefleyen Eyüp Ulu, “Warren Buffett’a bile acıyorum; çünkü esas başarı, kazandıklarınla bir şey yapabilmektir” sözleriyle felsefesini özetliyor.