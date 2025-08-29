İstanbul’un incisi Adalar’daki gecekondular için yıkım kararı çıktı. İlk yıkım emri 2 Eyül’de Kınalıada’ya geldi. Geçen yılın sonundan Adalılar’a, “Eviniz orman alanında” veya “Yeni yasa ile orman alanı ilan edildi” denilerek, evlerini terk etmeleri istendi. Ayrıca ada sakinlerinden, “Etiler, Beşiktaş veya Ortaköy ayarında” vergi istendi. Kınalıada’daki Taşocakları mevkiindeki ilk yıkım için 2 Eylül 2025 tarihi bildirim de yapıldı.

YALI YA DA VİLLA İLE AYNI

Orman Bakanlığı’nın yıkım kararına paralel olarak, Maliye Bakanlığı’ndan, Adalar’daki “sonradan orman alanı ilan edilen” bölgelerde oturanlara, arsa vergi birim bedeli olarak 25 bin TL rayiç bedel tayin edildi.

Buna göre Adalalılar’dan vergi ya da “kullanma bedeli” alınması planlanıyor. Bazı bölgelerde rakamlar daha düşük olsa da, 25 bin TL’lik bedel, Adalar’daki lüks konutlar ve villalarla aynı bedel olarak belirlendi. Gecekondul sahibi adalılar, Belediye’de olağanüstü toplantı yapmaya karar verdi.