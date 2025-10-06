Balık sezonu bu yıl sürprizlerle açıldı. Geçen yıl tezgâhlarda bol görülen palamut, bu sezon beklenen verimi göstermedi. Balıkçılar, palamudun yerini bu kez lüferin aldığını söylüyor. “Denizin prensi” olarak bilinen lüfer, hem lezzeti hem de bolluğuyla tezgâhlara bereket getirdi.

FİYATI YARIYA İNDİ

Geçtiğimiz yıl kilosu 1200 liraya kadar çıkan lüfer, bu sezon artan av miktarıyla birlikte 600 liraya kadar geriledi. Tam anlamıyla ucuzlamasa da, fiyatındaki düşüş sayesinde lüferin bu sene daha çok sofrada yer bulması bekleniyor.

Balıkçılar, bu sezon tezgâhlarda hamsi, istavrit, mezgit, çinekop, levrek ve zaman zaman kalkan ile kırlangıç balıklarının da alıcı bulduğunu belirtiyor. Ancak lüfer, “akın yapan” bolluğuyla sezonun açık ara yıldızı konumunda.

HER BOYU FARKLI İSİMLE ADLANDIRILIYOR

Lüfer, hem lezzeti hem de deniz ekosistemindeki yeriyle öne çıkan bir tür. Uzunluğu 110 santimetreye, ağırlığı 11,5 kilograma kadar ulaşabilen lüfer, boyutlarına göre farklı isimlerle anılıyor: defneyaprağı, çinekop, sarıkanat, lüfer, kofana ve sırtıkara.

Mayıs ayı sonunda üreme dönemine giren lüferin bu süreci haziranın ilk iki haftasına kadar devam ediyor.

Balıkçılar, “lüfer akınının” hem Marmara hem de Karadeniz’de etkili olduğunu, bu durumun da fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade ediyor.