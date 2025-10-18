Asgari ücret zammı milyonlarca çalışanı ve doğrudan da birçok vatandaşın gelirini etkiliyor. Ocak 2026 tarihe doğru yaklaşırken asgari ücrete yapılacak zam oranı daha da merak ediliyor.

SGK uzmanların peş peşe tahminler gelirken, geçen seneki asgari ücret zammını doğru tahmin eden ve kulis bilgileriyle vatandaşları bilgilendiren İsa Karakaş, bu sefer asgari ücret zammına ilişkin Ankara'dan kulis bilgilerini TGRT Haber'de açıkladı.

SGK uzmanı İsa Karakaş, 2026 asgari ücret zammına dair güçlü tahminlerde bulundu.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz senelerde yapılan zamları nokta atışı yaptığını hatırlatan Karakaş, ekonomi yönetiminin, asgari ücret zammı için daha önce enflasyonla orantılı bir artış olan yüzde 20'lik bir zammı ön gördüğünü, fakat son süreçte yumuşatıldığını ifade ederek "En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu" dedi.

ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?

Tahmin edilen artış oranlarıyla asgari ücretin ne kadar olacağı sorusuna da yanıt veren Karakaş, "Yeni artışla birlikte yeni asgari ücret net 22 bin 104 TL'den en az 27 bin TL, en yüksek 28 bin - 28 bin 500 TL civarında olacak" ifadelerini kullandı.

"29 BİN TL'Yİ AŞMAYACAK"

Asgari ücretin 29 bin TL bandına yaklaşabileceğini ama kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğinin altını çizen İsa Karakaş, "29 bin TL'yi bulmaz ama en az 27 bin TL olur" şeklinde konuştu.