Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup ettiği maça golleriyle damga vuran Kerem Aktürkoğlu maç sonunda da konuşulmaya devam etti.

Seyircisi önüne golleriyle dönen ve Avrupa'daki ilk 3 puanın mimarı olan Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yayıncı kuruluş TRT'nin flaş röportaj alanına geldi.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan milli yıldız konuşmasına devam ederken yayına sarı lacivertlilerin yeni başkanı Sadettin Saran girdi. Aniden milli yıldızı kucaklayan Sadettin Saran, 'Benden bahsediyor musun?' diyerek milli oyuncuya takıldı.

Aktürkoğlu da 'Bahsediyorum başkanım' şeklinde karşılık verdi. Saran Kerem Aktürkoğlu'nu kucaklayıp tebrik ettikten sonra röportaj alanından ayrıldı. Sarı lacivertli taraftarlar o samimi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce etkileşim verdi.

'FUTBOLDA BUNA İNANMIYORUM'

Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelerle küçük bir de sitemde bulundu:

"Galiba Türkiye'de farklı bir istatistik tutulan tek futbolcu olabilirim. Kimsenin istatistikleri tutulmuyor. Ben Türkiye'den ayrıldıktan sonra o istatistikler tutulmamaya başlamıştı, geldikten sonra tekrar tutulmaya başladı. Bu çok can sıkıyor. Çok küçük şeyler bunlar. Uygulamalar üzerinden futbolcu değerlendiriliyor. Puanı yüksekse müthiş oynadı, düşükse çok kötü oynadı diye. Ben futbolda buna inanmıyorum. Futbolu bilen insanlar da buna inanmıyor."