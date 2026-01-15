Moda, müzik, popüler kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan ELLE Style Awards, dün gece 11’inci kez düzenlendi.
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran törende, 25 farklı kategoride yılın en ilham veren ve stil sahibi isimleri ödüllendirildi.
Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Serkan Altınorak üstlendi.
Gecede şıklıklarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel’in yan yana dans ederken objektiflere yansıyan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Sarıkaya ve Erçel bir dönem Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştı.
Ödül alan isimler ise şöyle:
Yılın İlham Veren İsmi: Alperen Şengün
Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü: Kenan Doğulu
Yılın Moda Vizyoneri: Serra Türker Bayır
Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı: Mustafa Oral Ünlü
Yılın Moda Tasarımcısı: Amor Gariboviç
Yılın Televizyon Performansı / Erkek: Halit Ergenç
Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı: Ferzan Özpetek
Yılın Dijital Performansı: Giray Altınok
Yılın Moda Influencer’ı: Mina Ceran
Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu: Barış Arduç
Yılın Stil Sahibi Müzisyeni: Zeynep Bastık
Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu: Hande Erçel
ELLE Kızı: Serenay Sarıkaya
Yılın Modeli: Serkan Deniz
Yılın Stil Keşfi: Serra Arıtürk
Yılın Televizyon Performansı / Kadın: Sinem Ünsal
Yılın Yükselen Moda Fotoğrafçısı: Mustafa Nurdoğdu
Yılın Saç Artisti: Mutlu Ahmet Sinan
Yılın Stil Sahibi İş İnsanı: Aytül Ayke Fıratoğlu
Yılın Makyaj Artisti: Yağız Yoldaş
Yılın Stil İkonu: Semiramis Pekkan