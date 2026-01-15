Moda, müzik, popüler kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan ELLE Style Awards, dün gece 11’inci kez düzenlendi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran törende, 25 farklı kategoride yılın en ilham veren ve stil sahibi isimleri ödüllendirildi.

Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Serkan Altınorak üstlendi.

Gecede şıklıklarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel’in yan yana dans ederken objektiflere yansıyan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Sarıkaya ve Erçel bir dönem Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştı.

Ödül alan isimler ise şöyle:

Yılın İlham Veren İsmi: Alperen Şengün

Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü: Kenan Doğulu

Yılın Moda Vizyoneri: Serra Türker Bayır

Yılın Yükselen Moda Tasarımcısı: Mustafa Oral Ünlü

Yılın Moda Tasarımcısı: Amor Gariboviç

Yılın Televizyon Performansı / Erkek: Halit Ergenç

Yılın Stil Sahibi Sanat İnsanı: Ferzan Özpetek

Yılın Dijital Performansı: Giray Altınok

Yılın Moda Influencer’ı: Mina Ceran

Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu: Barış Arduç

Yılın Stil Sahibi Müzisyeni: Zeynep Bastık

Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu: Hande Erçel

ELLE Kızı: Serenay Sarıkaya

Yılın Modeli: Serkan Deniz

Yılın Stil Keşfi: Serra Arıtürk

Yılın Televizyon Performansı / Kadın: Sinem Ünsal

Yılın Yükselen Moda Fotoğrafçısı: Mustafa Nurdoğdu

Yılın Saç Artisti: Mutlu Ahmet Sinan

Yılın Stil Sahibi İş İnsanı: Aytül Ayke Fıratoğlu

Yılın Makyaj Artisti: Yağız Yoldaş

Yılın Stil İkonu: Semiramis Pekkan