Türkiye’de geçinebilmek emeklisinden çalışanına, memurundan işçisine milyonlarca kişi için içinden çıkılmaz bir sürece girdi. Özellikle emekli için çalışmadan yaşayabilmek imkansız hale geldi. İktidar, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalara başlayacağını açıklarken, emekli memurun da hali iç açıcı değil. Bu nedenle emekli memur geçinmek için uzun yola düştü, TIR, minivan koltuğuna geçti. Şirketler vize sorununu emekli memurun yeşil pasaportu ile aştı.

Sürücü ve vize sorununa çözüm için yeşil pasaport sahibi emekli devlet memurlarını şoför olarak istihdam ettiklerini anlatan Eyüp Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, “Her gün en az 20 emekli başvurusu alıyoruz. Hem sürücü ihtiyacını çözdük hem de iş kapısı yarattık. TIR sürücü açığını kapatmaya yönelik çalışmalarımız da sürüyor” ifadelerini kullandı.

‘İMAMLAR DA VAR’

SÖZCÜ’ye konuşan emekli memurlar ise aylıklarıyla geçinemedikleri için çalışmak zorunda bırakıldıklarını anlattı. Ankara’da yaşayan 60 yaşındaki S.S., aylığının 35 bin lira olduğunu belirterek “Bu paraya nasıl geçinelim? Doğalgaz faturası geldi 3.750 lira. Faturalar dünyanın parası. Bizi bu hale getirenler utansın. Hiç böyle bir dönem yaşamadım. İktidar bizi yük görüyormuş, sadaka istemiyoruz. Sanki aylıklarımızı ceplerinden veriyorlar” dedi.

“İnsan onuruna yakışır bir aylık alsaydım, emekli olunca çalışmazdım” ifadelerini kullanan S.S., “Bazen 10 gün yollardayım. Ayda ortalama 60-70 bin lira kazanıyorum. Bu işin yapanlar arasında emekli polis, memur hatta imamlar da var” diye konuştu.

“32 yıl çalıştım, aylığım kiraya, faturaya yetmez”

Emekli memur Murat Güleç, “54 yaşındayım. Kamu bankasından emekliyim. Kira 30 bin lira. Aylığım faturaya, kiraya yetmez. İki kızım var. Biri doktor oldu, Allah’tan kendini kurtardı, diğeri üniversite sınavına hazırlanıyor. 32 yıl bankada çalıştım. İnsanlar emekli maaşı ile geçinirdi, şimdi durumumuz hiç iç açıcı değil. Aylığım düzgün olsa direksiyon başında günlerce neden çalışayım? 10-12 gün yollardasınız, bugün 8 gün oldu yoldayım, eve ne zaman dö- neceğim belli değil” dedi.

‘Emekli olduktan sonra 2 ay çalışmadım mahvolduk’

İstanbul’da yaşayan 62 yaşındaki emekli polis memuru N.C., “3 çocuğum var. Emekli aylığım 27 bin lira. Ev kira, satıldığı için taşınacağız. İstanbul’da 25-30 bin liradan aşağı kiralık ev mi var? 33 yıl görev yaptım, bu maaşla kaldık. Emekli olduktan sonra 2 ay çalışmadım mahvolduk. Sonra otelde, fabrikada çalıştım. 4-5 aydır da uzun yol şoförüyüm” dedi. “İş nedeniyle yurt dışındaki emeklileri görüyorum. Halimize daha da üzülüyorum” açıklamasını yapan N.C., “Biz de emekliyiz, hayatımız belli. Çalışmadan geçinemiyoruz” dedi.