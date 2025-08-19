Karabük’te meydana gelen kuyumcu soygununun bir emekli işçi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. 1977 Çankırı Çerkeş doğumlu olan Murat Gündüz (M.G) geçtiğimiz aylarda EYT’den yararlanarak emekli oldu. Geçim sıkıntısı çektiği ve çeşitli yerlere borçları olduğu öğrenilen acemi soyguncu Karabük merkezdeki Havuzlu Han’a öğle saatlerinde gelerek kuyumcuyu soymak istedi.

Elindeki tabanca ile kuyumcu çalışanını tehdit eden ve altınları bir torbaya koymasını söyleyen acemi soyguncu yere eğildiği sırada kuyumcuların ayakları altında kaldı. İşyeri sahibi ve çalışan tarafından bir süre tekmelenen acemi soyguncu, daha sonra çevreden olay yerine gelen kuyumcunun arkadaşları ve esnaflar tarafından tamamen etkisiz hale getirildi. Daha sonra da, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ters kelepçe ile gözaltına alındı.

SOYGUNCU EMEKLİ İŞÇİ ÇIKTI

Karabük’te son derece acemi bir biçimde, kuyumcuyu soymaya kalkışın soyguncunun 1977 doğumlu emekli işçi ve şimdiye kadar yaşamı boyunca hiçbir sabıkası bulunmayan M.G olduğu ortaya çıktı. Acemi soyguncunun, borç batağı içinde olduğu ve geçim sıkıntısı çektiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma Karabük Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülürken, kuyumcu soygununa karışan M.G’nin sorgusu ise Karabük Emniyet Müdürlüğü’nde devam ediyor.