Hindistan’ın orta kesimindeki Panna’da iki çocukluk arkadaşı, hayatlarını değiştirebilecek bir keşfe imza attı. Haftalar önce kiraladıkları arazide çalışan Satish Khatik ve Sajid Mohammed, büyük ve parlak bir taş bularak yetkililere başvurdu.

PİYASA DEĞERİ EN AZ 55 BİN DOLAR

BBC’de yer alan habere göre, kentin resmi elmas değerleme ofisine götürülen taşın 15,34 karat ağırlığında ve mücevher kalitesinde doğal bir elmas olduğu belirlendi. Elmas değerleme uzmanı Anupam Singh, taşın tahmini piyasa değerinin 5-6 milyon rupi (55 bin-66 bin dolar, 41 bin-49 bin sterlin) civarında olduğunu ve yakında açık artırmaya çıkarılacağını söyledi.

Haberde, Hindistan hükümetinin her üç ayda bir düzenlediği açık artırmalarla ülke içinden ve yurt dışından alıcıların elmaslara teklif verdiği aktarıldı. Singh, fiyatların dolar kuru ve uluslararası elmas piyasasında referans kabul edilen Rapaport Raporu’ndaki ölçütlere göre belirlendiğini ifade etti.

Keşfin ardından büyük sevinç yaşayan iki arkadaş, elde edilecek gelirle öncelikle kız kardeşlerini evlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. 24 yaşındaki kasap Satish Khatik ile 23 yaşında meyve satan Sajid Mohammed’in yoksul ailelerden geldiği ve ailelerinin en küçük çocukları olduğu belirtildi.

Panna, Madhya Pradesh eyaletinde yer alıyor ve yoksulluk, su kıtlığı ile işsizlik gibi sorunlarla mücadele eden Hindistan’ın en az gelişmiş bölgeleri arasında bulunuyor. Buna karşın ilçe, ülkenin en önemli elmas rezervlerine ev sahipliği yapıyor ve elmas arayıcılarının uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Haberde, Hindistan’ın elmas rezervlerinin dünya devlerine kıyasla sınırlı olsa da tarihsel açıdan önemli olduğu vurgulandı. Çoğu maden federal hükümet tarafından işletilirken, eyalet yönetimleri her yıl yerel halka düşük bedellerle küçük araziler kiralıyor. İş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle bölge sakinleri şanslarını elmas arayarak deniyor, ancak çoğu zaman sonuç alamıyor.

Sajid Mohammed, babası ve dedesinin de yıllarca aynı arazilerde kazı yaptığını ancak “toz ve kuvars kırıntıları”ndan başka bir şey bulamadıklarını anlattı. Babası Nafees ise “Tanrılar sonunda emeklerini ve sabırlarını ödüllendirdi” diyerek sevincini dile getirdi.

YAŞAM MALİYETLERİ BU NOKTAYA GETİRDİ

İki arkadaş, artan yaşam maliyetleri karşısında gelirlerinin yetersiz kalması nedeniyle bir ölçüde çaresizlikle de olsa elmas aramaya başladıklarını belirtti. Elmas aramanın son derece zor bir iş olduğuna dikkat çekilen haberde, ikilinin iş çıkışlarında akşamları ya da izin buldukları her fırsatta toprak yığınlarını elediği, çukurlar kazdığı, toprak ve kayaları yıkayıp kuruttuktan sonra binlerce küçük taşı tek tek incelediği aktarıldı.

Panna Bölgesi Maden Yetkilisi Ravi Patel ise iki arkadaşın son derece şanslı olduğunu belirterek, “19 Kasım’da araziyi kiraladılar. Şans eseri, birkaç hafta içinde mücevher kalitesinde bir elmas buldular” dedi.

Henüz parayı teslim almamış olsalar da umutlu olduklarını söyleyen Khatik ve Mohammed, “Şimdilik arazi almak, işimizi büyütmek ya da büyük bir şehre taşınmak gibi planlarımız yok. Şu an tek hedefimiz kız kardeşlerimizi evlendirmek” ifadelerini kullandı.