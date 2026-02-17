Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, görevden ayrılan bakanların devlet ile iş yapan şirketlerde görevler üstlenmesine tepki gösterdi.



Davutoğlu, Now TV yayınında mevcut ekonomik şartlar altında kendisinin de maddi sıkıntılar yaşadığını belirtirken, yabancı misafirlerini eski bir başbakan gibi ağırlarken zorlandığını açıkladı.





'MADDİ ZORLUK ÇEKİYORUM'



Emekli Başbakan olarak 185 bin 958 TL aylık alan Davutoğlu, kendisine çok sayıda maddi imkanlar sunulan teklifler geldiğini ancak etik olmaması nedeniyle reddettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye Cumhuriyeti devlet adamlığı böyle olmaz. Biz başka birinden maaş alamayız. Açıkçası ben de maddi zorluk çekiyorum. Yabancı misafirlerimizi ağırlarken zorlandığımız oluyor. Çünkü gelenleri Başbakan olarak misafir etmeniz, ona göre bir yerlere götürmeniz gerekiyor.

'BANA NE TEKLİFLER GELİYOR'



Bana şuanda da çok teklif eliyor. Ama ben Başbakan temsiliyeti taşıyorum. Yılda 2 3 konferans vermem karşılığında ciddi rakamlar ödüyorlar. Danışmanlık teklifleri geliyor ama yapamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, başka bir şirketten maaş almaz."