Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Sabancı, konuşmasında “Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ederken Sabacı'nın Pegasus çalışanlarına yüzde 12,20’lik yılbaşı zammı yaptı.

Pegasus’un yeni yıl için çalışanlarına uyguladığı zam oranı yüzde 12,20 olarak açıklandı. Emeklilere altı aylık enflasyon farkı kapsamında verilen yüzde 11,9’luk zammın yalnızca biraz üzerinde kalan bu artış, sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu.

Pegasus CEO’su Güliz Öztürk de yaptığı değerlendirmelerde, nitelikli çalışanların şirketler için taşıdığı öneme vurgu yaparak “Asla kaybetmek istemiyoruz” demişti.

Öztürk, 10 Kasım’a özel gerçekleştirilen uçuşta yaptığı açıklamada ise şirketin mevcut durumunu "156 uçuş noktamızın 118'i yurt dışını oluşturuyor. Bu da yüzde 80'e tekabül ediyor. Aslında bu uluslararası bir şirket olduğumuzun göstergesi.2025 yılında yolcu sayımızın 40 Milyonu aşmasını bekliyoruz. Dolulukta ise yüzde 87.4'ü yakaladık. İlk 9 ay gelirimiz ise 6 Milyar Euro bandında oldu." ifadeleriyle özetlemişti.