ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye'nin İstanbul’da düzenlediği 2025’in son CEO Council etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.

Sabancı'nın konuşmasında 'geçinemiyorum' ifadelerini kullanırken, "Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" dedi.

Sabancı ayrıca, 9 milyar dolarlık varlık yönettiklerini ve bu varlıkların yarısının yurt dışında olduğunu söyledi.

Sabancı konuşmasında, 'geçinemiyorum' ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"ARZU ETTİĞİME KIYASLA GEÇİNEMİYORUM"

"Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarının parlamaya devam etmesi lazım. BBVA'nın CEO'su nereli Türk. Düşünsene, öyle parlayacak insan da lazım. Finansal olarak da insanları sarhoş edecek yapılar olması lazım."

Sabancı ayrıca, “Yurt dışında; Arizona’da, Florida’da site satın alıyoruz. Kiraya veriyoruz. 4000 ünitemiz var. Bizi enflasyona karşı koruyor; her yıl kirasını yenileyebiliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomist İris Cibre ise Ali Sabancı'nın sözlerini eleştirdi.

Sosyal medyadan söz konusu paylaşımı alıntılayan Cibre, "Bu mevzuyu övenler gördüm. Türkiye'nin yapı taşı Holding ve şirketleri senelerdir ülkeye katma değerli yatırımlarını kısıtlı tutup, paranın büyük kısmını hep yurtdışına gömdüler" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"MİLLİ SERVET DEĞİL Mİ? NEREYE GİDİYOR O MİLLİ SERVET?"

"Diyeceksiniz ki, para onların, ne isterse yapar.

Hayır kardeşim, zenginleşmeyi bu ülkenin milli geliri ile yaptıysan, bu boyuta geldiysen, ülkenin gelişimine katkıda bulunacaksın. Dünyanın hangi ülkesinde var, TL temettüyü İngiliz Bankasındaki hesaba dağıtıp, parayı öyle çıkartmak ülkeden?

Diyeceksiniz ki, siyaset güven falan.

Bu durum son 20 senedir değil, en başından beri böyle,

Kimler yapıyor sanıyorsunuz Carry Trade'i

O Carry gelirleri milli servet değil mi? Nereye gidiyor o milli servet?

Tüm malı mülkü satsalar, borçları ile eş değer midir acaba, sıfıra sıfır mı çıkarlar ülkeden mesela?

Sorunumuz sadece siyaset değil, sermayemiz de sorunlu..."

"BU SİYASETİ KİM DESTEKLEDİ"

Cibre ayrıca söz konusu paylaşımlarına yönelik eleştirilere de şu sözlerle yanıt verdi:

"Kaç kişi aynı şeyi yazdı bilmiyorum

Siyaset kör ettiği için olabilir.

Bunun cevabını zaten yazdım

Ayrıca, ek olarak şunu da ekleyeyim

Bu siyaseti kim destekledi arkadaşım, sermayenin desteklemediği siyasi başta kalabilir miydi Cumhuriyet tarihinde.

Bu holdinglerin mecliste temsilcileri yok mu sanıyorsunuz.

Yani, inanılmaz."