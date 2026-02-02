1915 Çanakkale Köprüsü'nün işletmecisi Intertoll, çalışanlarına gönderdiği e-posta ile 2026 yılı için planlanan maaş artışlarının ertelendiğini açıkladı. Aynı dönemde köprü geçiş ücretlerine zam yapılması, şirketin kararını tartışmalı hale getirdi.

“EKONOMİK GEREKÇE” ÇALIŞANI İKNA ETMEDİ

Edinilen bilgilere göre Intertoll yönetimi, çalışanlara gönderdiği mesajda maaş artışlarının ertelenmesine gerekçe olarak “ekonomik gelişmeler” ve “bütçe planlaması”nı gösterdi. Kararın geçici olduğu ifade edilse de, maaş artışlarının ne zaman yapılacağına ilişkin bir takvim paylaşılmadı. Buna karşın 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 2026 yılı itibarıyla geçiş ücretlerine zam yapılması, çalışanlar arasında tepkiye yol açtı. Artan yaşam maliyetleri karşısında maaş zamlarının ertelenmesi, “yük yine emekçiye kesildi” eleştirilerini beraberinde getirdi.

“DÖNGÜSEL KOŞULLAR” GEREKÇESİ

Çalışanlara gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin mevcut döngüsel koşulları, ekonomik gelişmelere ve bütçe planlaması doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2026 yılı için planlanan maaş artışlarının geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir.”

GEÇİŞ GARANTİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ne yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verildi. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan bu garantiye karşın, köprüyü işleten şirketin çalışan maaşlarını erteleme kararı alması eleştirileri artırdı.