130 yıllık otomotiv firması Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Auto, geçtiğimiz yıl elde ettiği 44 bin adet satışla son yılların en başarılı performansını sergiledi.

Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce, 2022 yılında tüm çalışanlarına 25 maaş, geçtiğimiz yıl ise 29 maaş ikramiye dağıtarak gündem olurken, elde edilen satış başarısıyla ikramiyeleri karşılıksız bırakmayan çalışanlar için bu yıl da benzer bir uygulamaya gidildi.

Çekya'nın başkenti Prag'da dünyanın dört bir yanından gelen Skoda'nın dünya çapındaki 164 distribütörü buluşurken, organizasyonuna Yüce Auto-Škoda damga vurdu. Yılın En İyi İkinci Distribütörü seçilen Yüce Auto, Uluslararası Satışlar ve Müşteri Deneyimi Kategorileri birinciliği ile Marka ve İnovasyon Kategorisi üçüncülüğü ödüllerinin de sahibi oldu. Bu başarıyla Yüce Auto, 130 yıllık Škoda tarihinde ilk kez dört ödül birden kazanan distribütör olma ünvanını elde etti.

'ÖMRÜM BOYUNCA İKRAMİYE VERECEĞİM'

Gazeteci Emre Özpeynirci'ye açıklamalarda bulunan Ahmet Yüce, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim" ifadelerini kullanırken, artık bu konuyla gündeme gelmek istemediği için kaç maaşlık ikramiye dağıtıldığını açıklamayacağını belirtti.

Tüm patronların çalışanlarını düşünmek zorunda olduğunu aktaran Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Skoda’nın 2024’te yaklaşık 44 bin adetlik satışla Türkiye rekorunu kırmasının ardından Ahmet Yüce’yi arayarak, geçen yılki ikramiye miktarını sordum. Yüce artık bununla gündeme gelmek istemediğini belirterek şunları söyledi: ‘Tüm patronlar çalışanlarını düşünmek zorunda. Eğer ortada bir emek varsa bunun karşılığını vermelisiniz. Çalışanını ne kadar düşünürsen, başarı şansın o kadar artar. Skoda’nın Türkiye başarısı bunun en iyi örneği. 2024'te rekor satışın dışında 4 ödül birden aldık. Ama gayet normal olan bir durumu Türkiye’de anormal gibi göstermek tuhafıma gidiyor. O yüzden açıklama yapmak istemiyorum’

Ahmet Yüce, 2024’te ikramiye verip vermediğini söylemese de, aldığım istihbarat yine aynı şekilde ikramiye verdiği yönünde. Valla helal olsun ne diyeyim… Bu arada Yüce Auto, 2024’te 130 yıllık Skoda tarihinde ilk kez dört ödül birden kazanan distribütör olma unvanını elde etti. Bu başarıda çalışanların emeği çok büyük."