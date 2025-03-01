Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, hedefleri doğrultusunda kazanarak devam etmek istediklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, "İyi oynuyoruz, öz güven kazandık ve öz güvenle iyi bir şekilde devam ediyoruz. Önemli olan da bu zaten. Takımın da öz güven kazanması gerekiyor. Teknik direktörümüzün çok önemli etkisi ve yardımı var. Önemli olan da kolektif olarak devam etmemiz lazım. Güçlü bir şekilde devam etmeliyiz. Hedef doğrultusunda böyle devam edersek daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Her maçın bir final olduğunu aktaran Gedson Fernandes, "Önemli olan takımın beraber oynaması. Biz beraber oynadığımız zaman kendi gücümüzü gösteriyoruz. Bir arada olduğumuzda doğru adımlarla yürüyoruz. Maç maç bakmak zorundayız. Şu anki hedefimiz önümüzdeki maç. Bir sonraki maçta kim olursa olsun hepimize ihtiyaç var. Soyunma odasındaki işin sırrı da bu. Herkes katkı vermek ve çalışmak zorunda. Bu şekilde hedefimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.