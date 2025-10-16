DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'Alçaksınız, yüzsünüz' sözlerine verdiği yanıt tepkilere neden oldu. Sakık'ın sözlerinin hedefinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk mü vardı?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında DEM Parti'yi topa tuttu. Dervişoğlu, "Siz bu milletin başına bela olan terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz." dedi.

Sakık, Dervişoğlu'nun sözlerine TBMM Genel Kurulu'nda yanıt verdi.

ATATÜRK'Ü MÜ KASTETTİ?

Sakık, "Son günlerde Meclis'te son süreçle ilgili 'hain, alçak' kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz? Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürt'ü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır, bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır." ifadesini kullandı.

Sakık şunları kaydetti:

Kim alçaktır biliyor musunuz? On binlerce Kürt'ü faili meçhul cinayetlerle katledip ses çıkarmayanlar alçaktır.

3500 Kürt'ün köyünü yakanlar alçaktır. Ölümler sürsün isteyenler alçaktır. Savaş devam etsin diyenler alçaktır.

Kürt'ün bir çakıl taşı olmasın isteyenler alçaktır. Kim ki bize alçak diyorsa alçağın en büyüğü de odur.

TEPKİ YAĞDI

Konuşmasını sosyal medya hesabından da yayınlayan Sakık'a binlerce yorum yapılarak tepki gösterildi.