Beyoğlu’nun ilgi çekici sanat duraklarından bir olan Salt’ın yeni gösterim programı hepimizi yakından ilgilendiren bir konuya, iklim değişikliğinin etkilerine parmak basıyor… ‘Bu son şansımız mı?’ başlıklı gösterim programı, iklim krizinin çevresel ve toplumsal boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Bizim Suyumuz (In Our Water) 19 Nisan 19.00

YAŞAM KAYNAĞIMIZ

19 Nisan’a kadar İstiklal Caddesi’nde yer alan Salt Beyoğlu Açık Sinema’daki ücretsiz program, suyun hayati önemine odaklanıyor. Gösterimde yer alan belgeseller, toplulukların çevresel adalet arayışlarından endüstrileşmenin uzun vadeli etkilerine, suyun hem yaşamın kaynağı hem de hayatta kalmaya yönelik bir mücadele alanı oluşuna vurgu yapıyor.

Sedef Düğme (The Pearl Button) 18 Nisan 19.00

Gelecek endişesi

Belgesellerdeki yükselen deniz seviyeleri ve artan kuraklıklardan ekolojik yıkıma uzanan hikayeler, suyun sadece bir doğal kaynak değil; ekosistemleri, ekonomileri, yaşam biçimlerini şekillendiren bir müşterek olduğunu hatırlatıyor. Gezegenin geleceği ve sürdürülebilir ortak yaşam ile yakından ilişkili meseleler etrafındaki aciliyetleri gündeme getiriyor.

Su ve İktidar (Water and Power) 11 Nisan 19.00

İnsan faaliyetlerinin çevresel sonuçlarına dikkat çeken bu programla ekolojik dengenin yeniden kurulmasına yönelik ortak bilince katkı sağlamanın amaçlandığını belirten Salt Genel Müdürü Deniz Ova, ‘’Programın 10. senesinde, günümüzün aciliyetlerinden hareketle birlikte düşünmeyi ve araştırmayı teşvik eden bir kültür kurumu olarak, suyun hayati önemine eğiliyoruz. Bu son şansımız mı? seçkisiyle dünya çapında artan kuraklıklar karşısında su kaynaklarının önemini ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmedeki kritik rolünü ele alıyoruz” dedi.

Yaşam Suyu (Living Water) 16 Nisan 19.00

Çarpıcı mesajlar

Su ve İktidar (Water and Power), Los Angeles’taki su kıtlığının kent peyzajını nasıl yeniden şekillendirdiğini gözler önüne sererken, Yaşam Suyu (Living Water) Wadi Rum Çölü odağında Ürdün’de yaşanan su krizinin ekolojik, toplumsal ve ekonomik boyutlarına dikkat çekiyor.

Şili Patagonyası’ndaki su göçerleri ile Pinochet diktatörlüğü sırasında kaybolmuş muhaliflerin hikayesini iki sedef düğme aracılığıyla birbirine bağlayan Sedef Düğme (The Pearl Button) belleğin taşıyıcısı olarak suyu merkeze alıyor. Bizim Suyumuz (In Our Water) ise 1980’lerde New Jersey’de yaşayan bir ailenin kuyularına sızan zehirli kimyasallara karşı verdikleri mücadelenin izini sürüyor.